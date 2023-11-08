На 15 млрд тенге подано заявок на приобретение акций KEGOC

Что составляет 67% от общего объема размещенных акций KEGOC, которые будут удовлетворены полностью, передает Kazpravda.kz

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Граждане Казахстана подали заявки на приобретение 10 258 502 обыкновенных акций на сумму 15 203 099 964 тенге в рамках SPO АО KEGOC, сообщила пресс-служба компании.

Вторичное размещение акций проводилось на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX).

«Распределение осуществлено согласно ранее опубликованным критериям распределения акций и направлено на избежание концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов. При этом заявки на покупку акций, поступившие от казахстанцев, были удовлетворены в полном объеме. Удовлетворенные заявки инвесторов распределились следующим образом - заявки граждан Казахстана – на сумму 15 203 099 964 тенге (67%), заявки казахстанских юридических лиц – на сумму 7 158 346 026 тенге (32%), заявки иностранных физических лиц – на сумму 300 537 744 тенге (1%)», - отметила управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Салтанат Сатжан.

Напомним, 16 октября стартовал второй этап SPO KEGOC – сбор заявок от новых инвесторов для участия во вторичном размещении акций ведущей энергетической компании страны, который продлился до 2 ноября включительно.

SPO KEGOC проводится в рамках Плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного правительством Республики Казахстан и по поручению президента по дальнейшему разгосударствлению экономики, в том числе за счет приватизации государственных активов путем дополнительной эмиссии.