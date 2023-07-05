На 15 суток арестовали сына мажилисмена Даулета Турлыханова

Сына депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова Нурасыла Болата привлекли к административной ответственности за неповиновение и неисполнение приказа начальника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

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"Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы рассмотрел административное производство в отношении Нурасыла Болата, совершившего административное правонарушение – открытый отказ от исполнения приказа начальника воинской части, отданного в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 2 июля военнослужащий войсковой части - рядовой Нурасыл Болат - после выхода с гауптвахты Алматинского гарнизона обязан был проследовать в свою воинскую часть.

"Однако, он открыто отказался исполнять данный приказ командира части, доведенный до него лейтенантом А., и уехал в неизвестном направлении на автомобиле, прибывшем к зданию Управления военной полиции. В судебном заседании Б. подтвердил факты, изложенные в материалах дела. Постановлением суда рядовой Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП, с наложением административного взыскания в виде административного ареста на 15 суток", – говорится в сообщении суда.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат, проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, 2 июля, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть, открытый отказ от исполнения приказа начальника) и, при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего, скрылся в неизвестном направлении.

Позде мажилисмен Даулет Турлыханов пояснил, куда сбежал его сын из воинской части.