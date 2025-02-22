На 200 млрд тенге профинансирует фермеров «Казагрофинанс» в 2025 году

Инициатива направлена на поддержку казахстанских аграриев и развитие сельского хозяйства в стране, передает Kazpravda.kz

Фото: agroinfo.kz

С 24 февраля АО «КазАгроФинанс» начинает прием заявок по программе «Льготный лизинг» со ставкой 5% на сумму 200 млрд тенге. Условия финансирования сельхозтоваропроизводителей по программе «Льготный лизинг» в 2025 году останутся прежними: ставка 5% годовых, срок — не более 7 лет, первый лизинговый платеж — не менее 10%.

«Данная инициатива направлена на поддержку казахстанских аграриев и развитие сельского хозяйства в стране. Доступное финансирование — это ключевой фактор для повышения производительности и конкурентоспособности сельского сектора. Наша программа лизинга позволит аграриям выгодно обновить технику, что, в свою очередь, положительно скажется на общем уровне производства», — сообщили в АО «КазАгроФинанс».

Программа «Льготный лизинг» охватывает широкий спектр сельскохозяйственной техники казахстанского производства.

Прием заявок начнется 24 февраля с 10:00 часов через Telegram-бот по ссылке: https://t.me/kaz_agro_finance_bot. После подачи заявки клиенту необходимо в течение 5 рабочих дней представить полный пакет документов в филиал АО «КазАгроФинанс».

Дополнительную информацию о программе можно узнать на официальном сайте АО «КазАгроФинанс» www.kaf.kz