На 36 млн тенге "поощрила" себя за работу главбух школы в Степногорске

В Степногорске за мошенничество осудили бухгалтера школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: Kazpravda.kz

Главный бухгалтер школы Степногорска О. незаконно начисляла себе завышенную заработную плату с помощью ЭЦП-ключа директора. С апреля 2022 по март этого года она перечисляла деньги со счета учреждения на свой банковский счет. Всего предприимчивая женщина похитила из бюджета более 36 млн тенге.

О. вину в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК) признала полностью.

Акмолинка получила 5 лет лишения свободы, с запретом заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью. С нее взыскан материальный ущерб.

Поскольку у осужденной на иждивении четверо малолетних детей, суд на основании части 1 статьи 74 УК отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу.