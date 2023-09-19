На 36 млн тенге "поощрила" себя за работу главбух школы в Степногорске

Культура и общество
510
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Степногорске за мошенничество осудили бухгалтера школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: Kazpravda.kz

Главный бухгалтер школы Степногорска О. незаконно начисляла себе завышенную заработную плату с помощью ЭЦП-ключа директора. С апреля 2022 по март этого года она перечисляла деньги со счета учреждения на свой банковский счет. Всего предприимчивая женщина похитила из бюджета более 36 млн тенге.

О. вину в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК) признала полностью.

Акмолинка получила 5 лет лишения свободы, с запретом заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью. С нее взыскан материальный ущерб.

Поскольку у осужденной на иждивении четверо малолетних детей, суд на основании части 1 статьи 74 УК отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

 

#суд #мошенничество #хищение #приговор #бухгалтер #школа #Акмолинская область #Степногорск

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
Приступить к реализации
То высохнет, то вымокнет
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Смешались в кучу кони, люди...
Плативший по 20 тысяч тенге алиментов должник оказался милл…
Суррогатный алкоголь на 9 млн тенге пытались продать в Аста…
Бухгалтера "Казахтелекома" обвиняют в хищении более 640 млн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]