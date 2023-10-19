На 6 млрд тенге провели незаконные госзакупки в Павлодарской области

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Прокуроры Павлодарской области признали незаконными 11 государственных закупок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"В Павлодарской области установлены факты выбора поставщиков неконкурентным способом госзакупок. Общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге. По акту надзора городской прокуратуры департаментом внутреннего государственного аудита проведена претензионно-исковая работа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решениями специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области 11 договоров признаны недействительными.

По информации надзорного органа, руководитель отдела строительства акимата города Павлодар привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП "Нарушение законодательства о госзакупках".