На 91 млн тенге штрафов намусорили алматинцы за полгода

Полицейские обратились к горожанам с призывом не сорить.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года в Алматы выявили 5 370 правонарушений, связанных с загрязнением мест общественного пользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Основным рычагом профилактики уличных преступлений является своевременное пресечение административных правонарушений, также проявление нулевой терпимости к их совершению. Особое значение данному направлению отводится потому, что безнаказанность за совершение мелких правонарушений, будь то выброс мусора, нарушение правил дорожного движения и другие противоправные проявления, приводит к созданию предпосылок для совершения гражданами в дальнейшем более тяжких поступков или преступлений», – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Диас Дуанбеков.

Он напомнил, что в Казахстане загрязнение мест общественного пользования является правонарушением, за совершение которого предусмотрена ответственность по ст. 434-2 КоАП РК в виде штрафа в размере 5 МРП (17 250 тенге).

С начала года в Алматы выявлено 5 370 правонарушений, связанных с загрязнением мест общественного пользования. Сумма штрафа составила более 91 миллиона тенге.

В полиции также отметили, что особая роль в пресечении мелких правонарушений отводится гражданскому сообществу, которое неравнодушно к состоянию правопорядка в городе. Об известных им фактах активисты, как правило, сообщают посредством СМИ и социальных сетей. В этой связи стражи порядка ведут повсеместный мониторинг этих ресурсов.

