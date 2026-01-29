Власти начали бороться с подобными аттракционами по требованию министерства лесного хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Если какие-либо фирмы проигнорируют требование, у них могут отозвать лицензию на осуществление туристической деятельности, сообщает газета South China Morning Post.

«Благополучие животных - наш главный приоритет. Необходимо улучшить условия содержания слонов и постоянно совершенствовать стандарты обращения с животными», - заявила менеджер по связям с общественностью Балийского зоопарка Эмма Кристиана Чандра.

Агентство по охране природных ресурсов в ходе рейдов будет контролировать ситуацию на местах.

Пять крупных объектов на Бали уже перестали предлагать туристам соответствующую услугу. Последним стал Mason Elephant Park, где содержатся 27 суматранских слонов. Там также расположены музей и образовательный центр.

Как пишет портал Detik, владельцы парка прекратили катать туристов на слонах только после второго предупреждения министерства лесного хозяйства.

При этом отмечается, что остров Бали стал первым регионом Индонезии, где прекратили работу подобные аттракционы.