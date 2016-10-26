​На дистанции порядок железный

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Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Восточно-Казахстанская область

Имя мастера вошло в книгу «Трудовая доблесть стальной магистрали», он – единственный из нынешних работников Защиты, кто удостоен звания «Почетный железнодорожник».

Для Оралбая Оразгалиева название «Защита» – своего рода символ. Почти три десятка лет своим трудом он защищает поезда от нештатных ситуаций. Любой машинист, водивший составы из Восточного Казахстана в Алтайский край, подтвердит: Предгорненский участок – один из самых тяжелых. Четыре десятка отрезков с изгибами пути, затяжные подъемы, спуски. В зимнее время – переметы из-за метелей и снегопадов. За дорогой нужен глаз да глаз.

– Было время, пять-шесть лет отпуска не видел, – признается железнодорожник. – У небесной канцелярии ведь блата не бывает, с ней не договоришься, и если непогода, то на рабочем месте приходится ночевать даже в выходные и праздники.

На железную дорогу Оралбай пришел рядовым монтером пути. До сих пор он с благодарностью вспоминает наставника-бригадира Владимира Колесникова. Тот передал полезный профессиональный опыт – как делать промеры, укладывать шпалы, рельсы, по какой технологии… Когда немолодой бригадир ушел на пенсию, его место занял Оразгалиев. С 1994 года ему доверили обязанности мастера. По словам заместителя директора Семейского отделения магистрали Марата Исагулова, за участок Оралбая Оразгалиева можно не беспокоиться: нет нарушений, нет производственного травматизма. Переезды и здания покрашены, на территории чистота.

Оразгали Жумабекович рос в большой трудолюбивой семье в Тарбагатайском районе. С самого детства вместе со старшим братом много работал по дому, помогал родителям. Возможно, постоянный труд и помог с молодых лет закалить стальной характер. В родном ауле Манырак он встретил свою первую и единственную любовь – красавицу Кульсару Бактыбаеву. С ней воспитал троих детей и сейчас растит внуков.

– Мы – счастливые люди! – считает Оралбай. – Детей выучили, у них свои семьи, они устроены, внуков нам подарили. На праздники собираемся все вместе, накрываем дастархан. В стране мирно, спокойно, на работе стабильность. Что еще нужно человеку для жизни?

Жене Кульсаре и родным в сердце Оралбая Жумабековича отведен самый теплый, самый укромный уголок. Семья всегда с ним. Но пока мас­тер выполняет ответственные должностные обязанности, он неустанно подчеркивает: работа – на первом месте. Под его началом трудятся больше двух десятков человек.

– Я «слился» с железной дорогой, – говорит Оралбай. – Не представляю себе другой жизни.

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