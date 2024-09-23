Костанаец угнал приехавшую на вызов машину скорой помощи

39-летний угонщик во время задержания был пьян

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ночью 19 сентября в Костанае полицейские ввели план «Перехват» после сообщения об угоне автомобиля врачей частной клиники, приехавших на вызов к больному, передает Kazpravda.kz

Автоугонщика обнаружили по камерам видеонаблюдения и задержали в центре города.

«Во время задержания от 39-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя, однако он отказался от медицинского освидетельствования. По факту невыполнения законных требований полицейских, суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством на 8 лет», - рассказали в пресс-службе МВД.

По факту угона возбуждено уголовное дело, и теперь костанайцу грозит до двух лет лишения свободы.