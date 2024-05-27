Шесть работников управления образования осуждены за фиктивные детсады в Алматинской области

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В Илийском районном суде рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 8 подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами управления образования Алматинской области.



Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимые по предварительному сговору предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в последующем были включены в перечень дошкольных организаций.

Далее, в январе 2023 года Илийским районным отделом образования и этими детскими садами заключены договора на оказание услуг по госзаказу, по условиям которого их деятельность финансировалось государством.

Таким образом Илийскому районному отделу образования причинен ущерб на сумму свыше 134 млн тенге.

При назначении наказания суд учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства, а именно: чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, а также наличие малолетних детей у двоих подсудимых.

Приговором суда все восемь подсудимых признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренными п.п. 1),2) ч.3,4 ст.190 УК и им назначено наказание: двум подсудимым в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, четырем подсудимым – лишение свободы на срок 5 лет и двум подсудимым – лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст.74 УК исполнение наказания двоим подсудимым отсрочено до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.