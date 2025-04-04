«На фронт ушел каждый пятый житель республики»: Аида Балаева о вкладе казахстанцев в Победу в ВОВ

День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

В Алматы состоялась международная конференция, посвященная 80-летию Победыв Великой Отечественной войне, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры РК

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзал Нукенов, Министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив. Основной темой диалога стала общая история и совместные мероприятия, направленные на сохранение памяти.

В своем приветственном слове Аида Балаева подробно остановилась на теме вклада казахстанцев в Победу, подчеркнув, что этот вклад неизмерим в принципе.

 «К нему очень сложно применить рыночное понятие «цена», - сказала глава МКИ.

По данным казахстанских историков, с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года было призвано 1 196 164 человека. С учетом призванных в армию с 1938 года, общее число мобилизованных и принимавших участие в боях составило 1 366 164 человека.

«То есть, задумайтесь, это каждый пятый житель республики. А ведь на фронт уходили мужчины, квалифицированные специалисты, рабочие руки. На четыре года фронтовики были выключены из сферы нормальной экономики. Таким образом, поступательный экономический рост Казахстана был прерван вторжением нацистов в СССР», - отметила Министр.

На территории Казахстана сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов, в том числе 3 кавалерийские дивизии и 2 стрелковые бригады как казахские национальные объединения. Все 12 сохранившиеся к окончанию войны дивизии получили почетные наименования. Пять дивизий заслужили звание «гвардейских».

Безвозвратные потери казахстанцев составили 601 011 человек. Из них 279 696 – а, это 46,5% от общего числа потерь, убиты в бою; 42 766, или 7,1% – погибли в госпиталях от ран и болезней; 271 503, или 45,2% – пропали без вести.

Также по последним данным казахстанских историков, из 128 тысяч бойцов-казахстанцев, попавших в гитлеровский плен, лишь 23 тысячи вернулись домой.

 

#история #День Победы #Аида Балаева

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