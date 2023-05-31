На грани жизни и смерти

Пандемия коронавирусной инфекции официально закончилась. Такое решение по рекомендации чрезвычайного экспертного совета было принято Всемирной организацией здравоохранения в начале мая 2023-го. Три года унесли немало человеческих жизней, и теперь государства, имея такой печальный опыт, предпринимают меры, чтобы не повторить его в будущем.

Выступая перед участниками международного форума «Уроки пандемии: опыт Казахстана», заместитель Премьер-министра РК Алтай Кульгинов отметил:

– Мы выработали уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидситуации в период пандемии с набором ограничительных мер. Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Казахстане, а также была адаптирована странами ЕС и высоко оценена соседними государствами.

Он также добавил, что победа над коронавирусной инфекцией – это результат объединения усилий не только доблестных медиков и ученых-микробиологов, но и слаженной работы государст­венных органов, поддерж­ки бизнес-сообщества и всех казах­станцев.

Руководство страны уделяет особое внимание вопросам развития отрасли биотехнологии и биофармацевтики. По инициативе Главы государства в Казахстане построен первый крупный биофармацевтический завод полного цикла, а год назад создан национальный холдинг «QazBioPharm».

В свою очередь президент правления НАО «Национальная академия наук при Президенте РК» Кунсулу Закарья констатировала, что за последние 3-4 года весь мир пережил очень сложную ситуацию.

– Не случайно сравнение пандемии COVID-19 с «третьей мировой войной» означает, что из-за новой эпидемии миллионы людей погибли, нанесен огромный ущерб экономике и обществу. Быстрое развитие и широкое распространение вируса поставило отдельные отрасли в кризис, выявило слабые стороны системы здравоохранения, проблемы в обеспечении безопасности населения при распространении инфекционных заболеваний, продемонстрировало наиболее эффективные меры по борьбе с инфекцией. В целом пандемия изменила привычный образ жизни человечества, – сказала Кунсулу Закарья.

Стоит напомнить, что во время пандемии казахстанские ученые начали разработку сразу нескольких кандидатских вакцин против коронавируса на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъ­единичная вакцина, две рекомбинантные вакцины и живая вакцина.

Вакцина QazVac разработана учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности за рекордно короткое время – 47 дней. Она основана на технологии инактивированных вирусов, которая предполагает использование химических веществ для инактивации вируса SARS-CoV-2. После введения вакцины в организм иммунная система начинает производить антитела, способные защищать от инфекции в случае контакта с вирусом. Клинические испытания данной вакцины проводились в Казахстане в 2020 году на трех тысячах добровольцах в возрасте от 18 до 85 лет. По их результатам доказаны безопасность и высокая иммуногенность вакцины. Ее эффективность в профилактике COVID-19 составила более 90%. Результаты клинических исследований опубликованы в двух статьях в рейтинговом журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet и имеет высокий рейтинг.

QazVac была одобрена Министерством здравоохранения РК и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для использования в августе 2021 года. По данным Минздрава, на начало мая 2023 года вакцинацию QazVac получили более 5,5 млн человек.

– Казахстан стал пятой страной в мире, которая разработала вакцину, и шестой страной в мире, которая ее произвела, – подчеркнула Кунсулу Закарья.

В рамках форума состоялась презентация документальной пуб­лицистической книги «QazVaC: Тайталас» («QazVaC: Противостояние»).

– Команда разработчиков книги лично встретилась с учеными, руководителями и представила вниманию читателей ответы на вопросы: как была разработана вакцина QazVac? Какие препятствия пришлось преодолеть? Как был построен отечественный завод по производству вакцин? Каково его значение? Пандемия завершилась, но труд ученых и медработников нельзя забывать. Книга издается с этой целью, – сказала во время презентации Кунсулу Закарья.

Она также объяснила, почему в названии книги значится «противостояние»:

– Это противостояние жизни и смерти, тяжелой болезни, ученых и бюрократии на тот момент. Противостояние тому, что нужно технологически быстро разрабатывать вакцины, но при этом из-за закрытия границ во всем мире отсутствовали реактивы, материалы…

Выступая перед участниками форума, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал, что в 2020–2022 годах проведено около 30 конкурсов на выполнение научных исследований, в результате которых реализуется 1 507 проектов в рамках грантового финансирования и 103 научно-технические программы по программно-целевому финансированию. Среди них шесть научно-технических программ и 49 грантовых проектов реализованы с участием ученых дочерних организаций АО «Национальный холдинг «QazBioPharm».

Министр здравоохранения Ажар Гиният в своем докладе рассказала о мерах, которые были предприняты во время пандемии в Казахстане, а также о накопленном опыте. К «урокам пандемии COVID-19» она отнесла развитие и внедрение информационных систем и продуктов, усиление межведомственного взаимодействия и оперативного реагирования на биоугрозу, развитие отечественной биофармацевтической промышленности, снижение импортозависимости (производство лекарственных средств, вакцин, диагностических препаратов, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты), модернизацию и оснащение лабораторий, подготовку кадров, внедрение системы прогнозирования и моделирования биоугроз, оперативное перепрофилирование объектов здравоохранения, совершенствование программ обучения в медицинских вузах.

В данное время, по словам вице-министра здравоохранения, главного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, ситуация по коронавирусной инфекции в стране стабильная.

– Ежедневно регистрируется до 30 случаев COVID-19. Сейчас мы перешли на рутинный эпиднадзор. Вакцинация и ревакцинация продолжаются. В среднем еже­дневно прививаются до тысячи граждан. На сегодняшний день есть два вида вакцины – Pfizer (300 тысяч доз) и «Синофарм» (около 200 тысяч доз), – проинформировала Айжан Есмагамбетова.