На грани жизни и смерти Статьи 31 мая 2023 г. 2:00 2 Алла Серикбаева На прошедшем в Астане международном форуме эксперты обсудили, какие уроки извлек Казахстан из пандемии COVID-19. фото АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Пандемия коронавирусной инфекции официально закончилась. Такое решение по рекомендации чрезвычайного экспертного совета было принято Всемирной организацией здравоохранения в начале мая 2023-го. Три года унесли немало человеческих жизней, и теперь государства, имея такой печальный опыт, предпринимают меры, чтобы не повторить его в будущем. Выступая перед участниками международного форума «Уроки пандемии: опыт Казахстана», заместитель Премьер-министра РК Алтай Кульгинов отметил: – Мы выработали уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидситуации в период пандемии с набором ограничительных мер. Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Казахстане, а также была адаптирована странами ЕС и высоко оценена соседними государствами. Он также добавил, что победа над коронавирусной инфекцией – это результат объединения усилий не только доблестных медиков и ученых-микробиологов, но и слаженной работы государственных органов, поддержки бизнес-сообщества и всех казахстанцев. Руководство страны уделяет особое внимание вопросам развития отрасли биотехнологии и биофармацевтики. По инициативе Главы государства в Казахстане построен первый крупный биофармацевтический завод полного цикла, а год назад создан национальный холдинг «QazBioPharm». В свою очередь президент правления НАО «Национальная академия наук при Президенте РК» Кунсулу Закарья констатировала, что за последние 3-4 года весь мир пережил очень сложную ситуацию. – Не случайно сравнение пандемии COVID-19 с «третьей мировой войной» означает, что из-за новой эпидемии миллионы людей погибли, нанесен огромный ущерб экономике и обществу. Быстрое развитие и широкое распространение вируса поставило отдельные отрасли в кризис, выявило слабые стороны системы здравоохранения, проблемы в обеспечении безопасности населения при распространении инфекционных заболеваний, продемонстрировало наиболее эффективные меры по борьбе с инфекцией. В целом пандемия изменила привычный образ жизни человечества, – сказала Кунсулу Закарья. Стоит напомнить, что во время пандемии казахстанские ученые начали разработку сразу нескольких кандидатских вакцин против коронавируса на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина, две рекомбинантные вакцины и живая вакцина. Вакцина QazVac разработана учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности за рекордно короткое время – 47 дней. Она основана на технологии инактивированных вирусов, которая предполагает использование химических веществ для инактивации вируса SARS-CoV-2. После введения вакцины в организм иммунная система начинает производить антитела, способные защищать от инфекции в случае контакта с вирусом. Клинические испытания данной вакцины проводились в Казахстане в 2020 году на трех тысячах добровольцах в возрасте от 18 до 85 лет. По их результатам доказаны безопасность и высокая иммуногенность вакцины. Ее эффективность в профилактике COVID-19 составила более 90%. Результаты клинических исследований опубликованы в двух статьях в рейтинговом журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet и имеет высокий рейтинг. QazVac была одобрена Министерством здравоохранения РК и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для использования в августе 2021 года. По данным Минздрава, на начало мая 2023 года вакцинацию QazVac получили более 5,5 млн человек. – Казахстан стал пятой страной в мире, которая разработала вакцину, и шестой страной в мире, которая ее произвела, – подчеркнула Кунсулу Закарья. В рамках форума состоялась презентация документальной публицистической книги «QazVaC: Тайталас» («QazVaC: Противостояние»). – Команда разработчиков книги лично встретилась с учеными, руководителями и представила вниманию читателей ответы на вопросы: как была разработана вакцина QazVac? Какие препятствия пришлось преодолеть? Как был построен отечественный завод по производству вакцин? Каково его значение? Пандемия завершилась, но труд ученых и медработников нельзя забывать. Книга издается с этой целью, – сказала во время презентации Кунсулу Закарья. Она также объяснила, почему в названии книги значится «противостояние»: – Это противостояние жизни и смерти, тяжелой болезни, ученых и бюрократии на тот момент. Противостояние тому, что нужно технологически быстро разрабатывать вакцины, но при этом из-за закрытия границ во всем мире отсутствовали реактивы, материалы… Выступая перед участниками форума, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек проинформировал, что в 2020–2022 годах проведено около 30 конкурсов на выполнение научных исследований, в результате которых реализуется 1 507 проектов в рамках грантового финансирования и 103 научно-технические программы по программно-целевому финансированию. Среди них шесть научно-технических программ и 49 грантовых проектов реализованы с участием ученых дочерних организаций АО «Национальный холдинг «QazBioPharm». Министр здравоохранения Ажар Гиният в своем докладе рассказала о мерах, которые были предприняты во время пандемии в Казахстане, а также о накопленном опыте. К «урокам пандемии COVID-19» она отнесла развитие и внедрение информационных систем и продуктов, усиление межведомственного взаимодействия и оперативного реагирования на биоугрозу, развитие отечественной биофармацевтической промышленности, снижение импортозависимости (производство лекарственных средств, вакцин, диагностических препаратов, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты), модернизацию и оснащение лабораторий, подготовку кадров, внедрение системы прогнозирования и моделирования биоугроз, оперативное перепрофилирование объектов здравоохранения, совершенствование программ обучения в медицинских вузах. В данное время, по словам вице-министра здравоохранения, главного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, ситуация по коронавирусной инфекции в стране стабильная. – Ежедневно регистрируется до 30 случаев COVID-19. Сейчас мы перешли на рутинный эпиднадзор. Вакцинация и ревакцинация продолжаются. В среднем ежедневно прививаются до тысячи граждан. На сегодняшний день есть два вида вакцины – Pfizer (300 тысяч доз) и «Синофарм» (около 200 тысяч доз), – проинформировала Айжан Есмагамбетова. #Астана #форум #пандемия #COVID-19 #вакцинация