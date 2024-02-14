На грани

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Жанат Сисекенова

В Актобе объявлен первый банкрот.

фото из архива "КП"

С марта 2023 года казах­станцы, имеющие долги, могут воспользоваться Законом «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граж­дан РК». Именно это и сделал актюбинец, который сейчас живет у родственников в одном из пригородных садоводческих коллективов. Он обратился с заявлением о применении в отношении физического лица процедуры судебного банкротства. В ходе рассмотрения обращения установлена общая кредиторская задолженность в размере 8 млн 77 тыс. 715 тенге, что превышает установленный законом 1 600-кратный размер МРП.

Суд пришел к выводу, что основания для объявления заявителя банкротом имеются. Неплатежеспособность должника подтверждена в том числе с учетом выводов финансового управляющего, поскольку активы для погашения кредиторской задолженности отсутствуют, кредиторская задолженность не погашается более года. Теперь гражданину А. запрещено получать кредиты в течение пяти лет. Кроме того, будет проводиться финансовый мониторинг его состояния на протяжении трех лет.

Пресс-служба суда № 3 города Актобе дополнительно сообщила, что первый актюбинский банкрот не имеет собственного жилья. Кредит он брал на семейные нужды, но вскоре потерял работу и не смог своевременно возвращать банку долг. Кредит со временем обрастал штрафными санкциями и был взыскан принудительно. Финансовые проблемы сказались на прочности семьи, последовал развод. Расходы на семью в три раза превышают прожиточный минимум на каждого его члена. При этом мужчина оказался в долгу и перед тремя несовершеннолетними детьми, накопилась задолженность по алиментам. Из-за арестов и ограничений он не может официально устроиться на постоянную работу. Не в его пользу и состояние здоровья, требующее лекарств и постоянного врачебного наблюдения.

В суде № 3 в настоящее время в производстве находится еще одно подобное дело.

#суд #Актобе #банкротство #банкрот #физическое лицо

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