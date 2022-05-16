Культура На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей 16 мая 2022 г. 0:00 Рысбек Жантыкеев, Карагандинская область Мечеть Кунанбая Одна из основных достопримечательностей Каркаралинска – деревянная мечеть, построенная Кунанбаем Оскенбайулы (Ускенбаевым), отцом Абая Кунанбаева. Речь идет о единственной мусульманской молельне на территории Казахстана, возведенной из цельных бревен и, что важно отметить, без единого гвоздя. Сам Каркаралинск, согласно историческим источникам, был заложен как крепость в 1824 году. Позже стал казачьей станицей, затем получил статус города. Одноименный округ входил в состав Семипалатинской области. В период с 1849 по 1853 год старшим султаном Каркаралинского округа являлся назначенный на эту должность высочайшим распоряжением Кунанбай Оскенбайулы. Строительство мечети было произведено на его личные средства. Оно началось в 1850-м и завершилось в 1851 году. Мечеть Кунанбая, как стали ее в то время называть в народе, считается одним из первых мусульманских культовых сооружений в северном регионе Казахстана. В день ее открытия был прочитан намаз, состоялся большой ас для многочисленных гостей. Как известно из истории, мечеть неоднократно, будучи еще ребенком, посещал Абай, бывали здесь и многие другие известные ученые, общественные деятели. Объект использовался не только в качестве молельни, но и как медресе, в котором обучались чтению и письму мальчики и девочки Каркаралы, поэтому рядом с мечетью появилось общежитие. В годы советской власти здание приспособили под музыкальную школу, затем и вовсе использовали под хозяйственные нужды. Возвращение мечети ее истинного назначения произошло в конце 80-х годов минувшего столетия. После обретения страной независимости в 1992 году она пережила генеральную реконструкцию и вот уже долгие годы является действующим объектом для молитв мусульман района. Часто сюда приходят и туристы. В настоящее время она имеет районный статус, то есть является духовным центром мусульманского сообщества Каркаралинского района. В ней есть молельное помещение и для женщин. Об этом рассказал главный имам Мете Ратбек. Нельзя не отметить благоустроенность территории мечети, что вкупе с наличием архитектурных достопримечательностей делает ее привлекательной для посещения. Уже в современные годы рядом с мечетью появился памятник отцу и сыну: Кунанбай-кажы, рядом с которым мальчик – будущий поэт и философ Абай.