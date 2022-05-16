На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей

Культура
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Рысбек Жантыкеев, Карагандинская область

Мечеть Кунанбая

Одна из основных достопримечательностей Каркаралинска – деревянная мечеть, построенная Кунанбаем Оскенбайулы (Ускенбаевым), отцом Абая Кунанбаева. Речь идет о единственной мусульманской молельне на территории Казахстана, возведенной из цельных бревен и, что важно отметить, без единого гвоздя.

Сам Каркаралинск, согласно историческим источникам, был заложен как крепость в 1824 году. Позже стал казачьей станицей, затем получил статус города.

Одноименный округ входил в состав Семипалатинской облас­ти. В период с 1849 по 1853 год старшим султаном Каркаралинского округа являлся наз­наченный на эту должность высочайшим распоряжением Кунанбай Оскенбайулы.

Строительство мечети было произведено на его личные средства. Оно началось в 1850-м
и завершилось в 1851 году.

Мечеть Кунанбая, как стали ее в то время называть в народе, считается одним из первых мусульманских культовых соо­ружений в северном регионе Казахстана. В день ее открытия был прочитан намаз, состоялся большой ас для многочисленных гостей.

Как известно из истории, мечеть неоднократно, будучи еще ребенком, посещал Абай, бывали здесь и многие другие известные ученые, общественные деятели.

Объект использовался не только в качестве молельни, но и как медресе, в котором обучались чтению и письму мальчики и девочки Каркаралы, поэтому рядом с мечетью появилось общежитие. В годы советской власти здание приспособили под музыкальную школу, затем и вовсе использовали под хозяйственные нужды.

Возвращение мечети ее истинного назначения произошло в конце 80-х годов минувшего столетия. После обретения страной независимости в 1992 году она пережила генеральную реконструкцию и вот уже долгие годы является действующим объектом для молитв мусульман района. Час­то сюда приходят и туристы.

В настоящее время она имеет районный статус, то есть является духовным центром мусульманского сообщества Каркаралинского района. В ней есть молельное помещение и для женщин. Об этом рассказал главный имам Мете Ратбек.

Нельзя не отметить благоустроенность территории мечети, что вкупе с наличием архитектурных достопримечательностей делает ее привлекательной для посещения.

Уже в современные годы рядом с мечетью появился памятник отцу и сыну: Кунанбай-кажы, рядом с которым мальчик – будущий поэт и философ Абай.

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