Расти и развиваться

Статьи,Кадры нового времени
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Куанышу Умирбеку 24 года, родом он из Туркес­танской области. А еще он первоклассный специа­лист своего дела. Как говорит сам молодой человек, еще со школы он был дос­таточно активным и всегда стремился участвовать в различных конкурсах, общест­венных и творческих проектах. Даже стал президентом школы!

фото из личного архива

– Наверное, именно в школьные годы у меня сформировалась привычка постоянно пробовать себя в новых направлениях и не бояться проявлять инициативу, – считает Куаныш.

Желание творить привело парня в Казахский нацио­нальный университет искусств на специальность «режиссура кино и ТВ, продюсерство». И тут складывалось все успешно: во время учебы его имя вошло в «Золотую книгу молодежи Казахстана», а в 2020 году Куаныш был награжден специальным нагрудным знаком.

По словам молодого человека, одним из самых важных этапов студенческой жизни стало участие в проекте Media School телеканала Qazaqstan.

– Когда учился на третьем курсе, из примерно 300 участников отобрали 20 финалистов, и я вошел в их число. В течение шести месяцев мы проходили обучение: получали знания и развивали профессиональные навыки в сфере медиа. В итоге семерым участникам проекта предложили работу на телеканале Qazaqstan, – вспоминает Куаныш. – Для меня это стало действительно большим достижением, потому что на тот момент я еще не мог назвать себя дипломированным специалистом. Тем не менее мне доверили должность главного администратора дирекции информационно-аналитических программ. Работа на национальном телеканале дала мне важный практический опыт и помогла лучше понять медиасферу изнутри.

Стоит ли говорить, что диплом, конечно же, был с отличием, что стало еще одним плюсом к столь весомому бэкграунду. Опираясь на него, Куаныш решил продолжить образование за рубежом: поступил в магистратуру в Италии, в римский университет La Sapienza – один из известных европейских университетов.

Пытливая творческая натура и тут не позволила просто учиться: магистрант занялся общественной деятельностью и стал председателем Совета студентов СНГ в Европе. После окончания этого этапа Куаныш с легкостью поступил в докторантуру, его исследовательские работы заинтересовали европейских профессоров, не раз казахстанцу предлагали продолжить научную деятельность за рубежом. Но молодой ученый твердо решил: для него куда важнее вернуться в Казахстан, чтобы применить свои знания на родине.

Сегодня Куаныш Умирбек работает старшим преподавателем кафедры кинорежиссуры и арт-менеджмента Казахского национального университета искусств. Но даже большая загруженность в вузе не останавливает его от желания расти и развиваться.

– Этим летом я принял участие в акселераторе для молодых экспертов Jastar Research Hub, организованном Молодежным научно-исследовательским центром. Из разных регионов Казахстана были отобраны 20 человек, которые развивали свои профессиональные навыки и получали знания от ведущих специалистов в сфере государственной политики, аналитики, медиа и исследований. По итогам проекта я стал лучшим участником, – улыбается собеседник.

Привлекательной особенностью Jastar Research Hub парень назвал тот факт, что было сформировано профессио­нальное сообщество людей, которые хотят развиваться,­ обмениваться опытом, находить единомышленников, вместе разрабатывать проекты и лучше понимать, в каком направлении двигаться дальше. А еще, считает Куаныш, это важно с точки зрения возвращения молодых специа­листов в Казахстан: молодежь, которая получает образование и опыт за рубежом, должна иметь возможность вернуться домой и применять свои знания на практике.

– Мне близки слова Президента о молодежи. О том, что она целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках. Конечно, это высокая оценка молодого поколения, но с другой стороны – это и большая ответственность, – говорит Куаныш. – Мне хочется оправдать доверие страны и соответствовать тем ожиданиям, которые на нас возлагаются. Для меня это означает не просто говорить о любви к своей стране, а каждый день подтверждать ее конкретными делами – получать знания, работать, приносить пользу обществу.

Рассуждая о будущем, молодой специалист планирует совмещать несколько направлений – образование, медиа, режиссуру, исследования. И обязательно вести работу с молодежью – поднимать волнующие ее вопросы о сущест­вующих возможностях и роли в развитии общества.

– Я бы не хотел ограничивать себя одной профессией или одной сферой. Мне интересно развиваться на пересечении культуры, медиа, образования, исследований и молодежной политики. А главная цель на ближайшие годы – использовать полученные знания и опыт для реа­лизации проектов, которые будут полезны молодым людям и в целом развитию Казахстана, – подытожил наш разговор Куаныш.

#преподаватель #Кадры нового времени #Куаныш Умирбек

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