На Кок-Тобе состоялся масштабный перфоманс «Жаңа ритмге қосыл»

Вокруг нас
155

Вчера в Алматы на площадке Кок-Тобе движение Жаңа адамдар провели фестиваль барабанов «Жаңа ритмге қосыл»

Фото организатора

На площадке Кок-Тобе собрались музыканты с ударными инструментами — барабанами, дарбуками, драм-падами и разными видами перкуссий. Жители и гости Алматы смогли не только наблюдать за выступлениями, но и подключиться к волне фестиваля — вместе с активистами задать новый ритм и показать, что перемены начинаются с каждого.

Ключевым событием фестиваля стала презентация фирменных футболок Qazaqstan. Этот мерч — визуальный манифест новой картины мировосприятия, в которой нет границ между личным «Я» и Казахстаном. Надевая её, человек буквально говорит: «Меня касается всё, что происходит в моей стране. Я не жду, что кто-то изменит мою жизнь — я сам отвечаю за своё будущее. Мой выбор, мои слова и мои поступки создают культуру и определяют будущее страны, потому что Я и есть Казахстан. Именно я создаю реальность, а не подстраиваюсь под неё».

Кульминацией фестиваля стал барабанный перфоманс. Ритмы барабанов, выступления брейк-дансеров и поддержка зрителей объединили всех в единый ритм. Именно этот перфоманс стал запуском новой гражданской кампании «Задай новый ритм». Активисты через музыку продвигают символ пробуждения новой культуры — культуры созидания, ответственности и движения вперёд.

Усенова Аружан, Жаңа адамдар: «Сегодняшнее событие показало, что культура перемен рождается среди тех, кто по-настоящему готов к принципу начать с себя. «Задай новый ритм» — это про свободу, честность и уважение к своему делу. Если мы хотим видеть перемены, нужно самим становиться их инициаторами. Наши футболки Qazaqstan ярко демонстрируют что между мной и Казахстаном нет границ, меня касается все что происходит в стране, ведь Я и есть Казахстан».

#Алматы #фестиваль

