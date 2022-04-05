Республика вернулась к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций.

По данным Нацбанка РК, Казахстан смог не только переломить тенденцию снижения потоков иност­ранного капитала в страну, но и выйти на показатели 2017–2019 годов. По итогам 2021-го валовой приток ПИИ в Казахстан составил 23,7 млрд долларов, что на 37,7% выше, чем за 2020-й (17,2 млрд долларов).

В страновом разрезе первая пятерка стран с наибольшим объе­мом инвестиций в экономику Казахстана осталась неизменна: Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай удерживают лидерство по росту объема вливаний от 25 до 92%. Доля инвестиций из этой пятерки стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных капиталов.

В то же время, как отмечается в сообщении Министерства иност­ранных дел, во второй части топ-10 стран-инвесторов произошли значительные изменения. Бельгия сместила Великобританию с 6-го места, показав рост инвестиций в 35,1%. Республика Корея с ростом в 73,2% переместилась с 9-й на 8-ю строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку крупнейших доноров инвестиций.

Турецкие инвесторы обеспечили рост капиталовложений в республику на 87% и разместились на 9-й позиции в рейтинге, опередив Францию и Кипр.

В абсолютном выражении вклад топ-10 стран-инвесторов за 2021 год выглядит следующим образом: Нидерланды – 7 млрд долларов, США – 2,8 млрд, Швейцария – 2,6 млрд, РФ – 1,9 млрд, Китай – 1,8 млрд, Бельгия– 1,06 млрд, Великобритания – 1,02 млрд, Респуб­лика Корея – 805,5 млн, Турция – 679,5 млн и Франция – 603,1 млн долларов.

Если говорить об отраслях, то по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост инвестиций в 2,8 раза, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 2,6 раза. В информацию и связь инвестировано на 80,1%, а в электроснабжение – на 68,3% больше. Значительный прирост также показали инвестиции в обрабатывающую промышленность. В 2021-м инвесторы вложили в данный сектор на 2 млрд долларов больше, чем в 2020-м. Рост составил 65,4%.

Министерство иностранных дел РК, отвечающее за привлечение инвестиций, прогнозировало приток свыше 19 млрд долларов ПИИ к концу 2021 года.

В результате успешной реализации пула инвестиционных проектов и применяемой в Казахстане трехуровневой системы привлечения инвестиций «посольства РК – центральные госорганы – региональные акиматы» страна вышла на показатели 2017–2019 годов.

Правительство РК постоянно работает над улучшением инвестиционного климата в соответствии с лучшими мировыми стандартами, придает большое значение созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. В данном направлении АО «НК «KAZAKH INVEST» выступает единым оператором по привлечению инвестиций, оказывающим комплекс мер по содействию инвесторам, в частности, по организации визитов в Казахстан, определению источников финансирования и площадок для реализации проектов, по взаимодействию с местными бизнес-партнерами и консультационной поддержке при получении разрешительных и иных документов.

Успехи Казахстана подтверждает авторитетное международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s, которое объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга РК на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный».

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства в настоящий момент разрабатывается новая Концепция инвестиционной политики РК до 2025 года в соответствии со стандартами ESG (Environmental – окружающая среда, Social – социальная сфера, Governance and Prosperity – корпоративное управление и экономическое процветание).