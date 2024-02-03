На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
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Ее глубина около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты, передает корреспондент Kazpravda.kz
Экскаватор и специалистов экстренно подняли на поверхность. Работы временно приостановлены из-за возросшей угрозы провала. Сейчас ведутся работы по обследованию воронки с помощью эндокамеры.
Обследование воронки завершено. На место раскопок спущен малый экскаватор для продолжения работ по переэкскавации горной массы.
Воронка, предположительно, образовалась из-за обвала камней и твердых горных пород.
Работы возобновлены.
Как сообщалось, на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.