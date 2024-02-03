На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка

Ее глубина около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

Экскаватор и специалистов экстренно подняли на поверхность. Работы временно приостановлены из-за возросшей угрозы провала. Сейчас ведутся работы по обследованию воронки с помощью эндокамеры.

Обследование воронки завершено. На место раскопок спущен малый экскаватор для продолжения работ по переэкскавации горной массы.

Воронка, предположительно, образовалась из-за обвала камней и твердых горных пород.

Работы возобновлены.

Как сообщалось, на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.