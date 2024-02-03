На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей

На месте обвала на территории АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

За прошедший день экскаваторами по северному склону проведена переэкскавация грунта в объеме около 25 кубических метров.

По всему периметру обвала на территории АО «Майкаинзолото» образовались трещины. Это состояние грунта крайне опасно. Ранее, при образовании более мелких трещин происходили обвалы.

Более того, при исследовании грунта магнитометром и геосканером, специалисты ТОО «GRP Ridder grupp» дали заключение о том, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала. При проведении горных работ возможно нарушение «призмы» устойчивости. То есть, высока вероятность обвала стенок провала, так как наблюдаемые породы состоят из обломочных фракций коры выветривания. Также работы осложнены минусовой температурой и сильным бураном. Все это создает угрозу для жизни спасателей.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» организацию и руководство аварийно-спасательными и неотложными работами, руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, организацию их взаимодействия осуществляет руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. В частности, аварийно-спасательные работы на территории АО «Майкаинзолото» возглавляет руководство рудника.

В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении.

Работы продолжаются. Сейчас ведется наблюдение за грунтом, если будут обнаружены движения, или усилится осыпание работы будут приостановлены. Это меры безопасности для специалистов.