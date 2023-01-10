На нехватку врачей в Казахстане указали в Минздраве

По данным министерства, в стране на сегодня не хватает 275 акушер-гинекологов, 323 анестезиологов-реаниматологов, 100 неонатологов. В детских стационарах отмечается дефицит 200 педиатров, 340 анестезиологов-реаниматологов.

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Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на коллегии ведомства заявил о нехватке врачей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, укомплектованность акушер-гинекологами на уровне роддомов варьируется от 45% до 80%. Фактически это 2 200 врачей, из которых только 33% владеют всеми видами оперативной акушерской техники.

"В стране на сегодня не хватает 275 акушер-гинекологов, 323 анестезиологов-реаниматологов, 100 неонатологов. В детских стационарах отмечается дефицит 200 педиатров, 340 анестезиологов-реаниматологов. Особенно обращает на себя внимание крайняя нехватка неонатологов в Северо-Казахстанской области, педиатров - в Атырауской области, детских анестезиологов-реаниматологов - в Туркестанской области", - сказал вице-министр.

Вячеслав Дудник сообщил, что в течение 2022 года под наблюдением находилось 407 тыс. беременных, родилось 412 тыс. детей.

"По итогам прошлого года удалось добиться снижения материнской смертности в 2,7 раза - с 44,7 до 16,2 на 100 тыс. живорожденных, младенческой смертности - на 3%", - отметил спикер.