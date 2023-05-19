На новую карту Казахстана из бюджета потрачено 56 млн тенге

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В прошлом году в Казахстане были образованы 3 новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. Сегодня была презентована новая карта республики с учетом этих изменений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Проделав большую работу, наши коллеги создали политико-административную карту Республики Казахстан масштабом 1 на 1,5 млн. Обновлены карты Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и созданы карты Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в масштабе 1 млн. Также обновлены и созданы план-схемы городов Караганды, Семея и Усть-Каменогорска в масштабе 1:25 тысяч и план-схемы Жезказгана, Конаева, Талдыкоргана в масштабе 1:10 тысяч», – пояснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

В свою очередь председатель Комитета геодезии и картографии Минцифры Кажмухан Бекмукашев, сообщил, что в целом на составление карты Казахстана, 6 областей и планов-схем областных центров потрачено 56 млн тенге, из них отдельно на карту Казахстана понадобилось 10 млн тенге.

Напомним, согласно указу президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», административный центр Алматинской области был перенесен из Талдыкоргана в город Конаев. Вместе с этим образована Жетысуская область с административным центром в Талдыкоргане. Из состава Алматинской области выделены Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский районы и города Талдыкорган и Текели.

В состав Абайской области вошли бывшие районы ВКО Аксуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпектинский, а также города Семей и Курчатов. Административным центром новой области стал Семей.

Улытауская область с административным центром в Жезказгане образована путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

 

#регионы #деньги #Минцифры #карта #новые области

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