На основе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства
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Подготовила Юлия Магер
В 2023 году Казахстан и Таджикистан отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений. За этот период взаимодействие между двумя странами последовательно укреплялось и углублялось по всем направлениям. О том, на каком уровне находятся двусторонние отношения сегодня и каковы перспективы их развития, мы поговорили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Казахстане Хайруллой Ибодзода.