На основе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства

– Господин посол, как развивается двустороннее сотрудничество между Таджикистаном и Казахстаном сегодня?

– В начале 2023-го наши страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Это историческое событие, состоявшее 7 января 1993 года, положило начало новому этапу многовековых братских и добрососедских связей между нашими народами.

Уже 13 января того же года состоялся официальный визит Главы Таджики­стана,­ на тот момент Председателя Верховного совета Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан. В ходе данного визита сторонами был подписан основополагающий документ – Договор об основах отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, регулирующий главные направления таджикско-казахстанского сотрудничества.

Все последующие годы между Таджикистаном и Казахстаном укреплялись политические связи, поступательно развивалось взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Расширялась договорно-правовая база двусторонних отношений. С 1993-го по сегодняшний день заключены более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих многогранное и взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, банковской, таможенной, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

В укреплении партнерских и союзнических отношений, углублении и развитии двусторонних связей особый тон задают политические контакты на высшем уровне, которые придают двусторонним отношениям особый, доверительный характер.

За истекший период состоялись восемь официальных визитов на уровне глав государств, а также многократные официальные и рабочие визиты министров иностранных дел и руководителей других министерств и ведомств.

Неуклонное укрепление политических связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Казахстана в различных сферах заложили прочную основу для выведения двусторонних отношений на более высокий уровень.

14 сентября 2015 года в ходе официального визита первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Таджикистан лидеры двух государств подписали Договор о стратегическом партнерстве между нашими странами, открывший принципиально новую страницу двусторонних отношений.

Регулярные встречи глав Таджики­стана­ и Казахстана, их взаимоуважительные личные отношения служат основой для дальнейшего поступательного развития всего спектра двустороннего сотрудничества.

Первый официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан в мае 2021 года и подписанные по его итогам документы в очередной раз продемонстрировали подлинно стратегический характер отношений между нашими странами.

Активизировалось межпарламентское взаимодействие. Визит председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали в Казахстан в сентябре 2021 года придал значимый импульс отношениям стратегического партнерства наших братских стран. В мае 2022-го состоялся ответный официальный визит председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева в Таджикистан, в ходе которого прошло первое заседание Постоянной комиссии по сотрудничеству между Маджлиси Милли Маджлиси Оли и Сенатом Парламента РК. По итогам была подписана Дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества на 2023–2024 годы.

В целом на сегодняшний день можно констатировать, что таджикско-казах­стан­ские отношения развиваются на основе взаимного уважения и взаимовыгодного партнерства и имеют тенденцию к активизации, укреплению и расширению стратегического сотрудничества. Есть стремление к практической реализации достигнутых соглашений и договоренностей в соответствии с потенциалом и потребностями двух стран.

​Хотел бы через ваше издание передать всем жителям Казахстана искренние поздравления по случаю знаменательного события – 30-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Казахстаном, пожелать всем нам мира и процветания.

– Казахстан и Таджикистан – члены различных многосторонних организаций. В каких из них Душанбе и Астана имеют наиболее сходные позиции?

– Могу сказать, что Таджикистан и Казахстан имеют схожие или близкие позиции по основным вопросам международной повестки дня. Более того, наши страны координируют свои внешнеполитические усилия в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, СВМДА.

Общие интересы в этом направлении охватывают самые широкие сферы – от выработки и координации внешнеполитических подходов к решению актуальных международных и региональных проблем до налаживания широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

В разрезе политического взаимодействия двух государств руководство Таджикистана неоднократно поддерживало международные инициативы вашей страны, в частности, кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, членство в ВТО, созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, предложение по созданию подотчетного Совету Безопас­ности ООН Международного Агентства по биологической безопасности, озвученное в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава Таджикистана поддержал прио­ритеты председательства Казахстана в СВМДА в 2020–2022 годы и выразил намерение содействовать развитию потенциала совещания.

В свою очередь Казахстан также поддерживает инициативы и предложения Таджикистана в рамках ООН и других международных организаций. Особо можно подчеркнуть поддержку казахстанской стороной водных инициатив нашей страны.

Важным недавним достижением является договоренность о взаимной поддерж­ке инициатив: Таджикистан поддержал создание Центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а Казахстан – создание Антинаркотического центра ШОС в Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа.

– Какие достижения есть в торгово-экономических отношениях?

– Казахстан – один из основных внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Торгово-экономическое сотрудничество является чрезвычайно важным направлением наших двусторонних отношений. С удовлетворением могу отметить, что наблюдается последовательная и устойчивая тенденция расширения соответствующих связей и увеличение объемов внешнеторгового оборота.

Успешно действует эффективный механизм экономического взаимодействия – Межправительственная таджикско-казахстанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, образованная в 1998 году. С 2000 по 2021 год состоялось 16 заседаний МПК, в ходе которых обсуждался и решался широкий спектр двусторонних вопросов в сферах торговли и экономики, инвес­тиций, науки, образования и культуры.

По нашим данным, внешнеторговый оборот между Казахстаном и Таджикистаном по итогам 2022 года составил 1 миллиард 441,2 миллиона долларов, что на 262 миллиона долларов, или на 22,3% больше по сравнению с показателями 2021-го.

При этом экспорт товаров в Таджикистан составил 957,3 миллиона долларов, показав рост на 138,8 миллиона по сравнению с 2021-м. Экспорт в Казахстан достиг 483,9 миллиона долларов, что на 123,8 миллиона больше по сравнению с предыдущим годом.

В целом доля Казахстана в общем товарообороте Таджикистана за этот период составила 19,7% – это второй показатель среди всех стран – торговых партнеров нашей страны.

Следует отметить, что стороны ведут планомерную работу по расширению номенклатуры взаимопоставляемых товаров. С этой целью принята «дорожная карта» по увеличению двустороннего товарооборота. Действует совместная рабочая группа, которая как раз и занимается данными вопросами.

Принимаемые меры дают уверенность в том, что поставленная главами государств задача о доведении в предстоя­щие пять лет товарооборота до двух миллиардов долларов будет обязательно реализована.

Развивается сотрудничество в области транспорта. По транспортным артериям Казахстана мы ежегодно перевозим миллионы тонн грузов из⁄в Таджикистан. В этом плане признательны казахстанской стороне за предоставление скидок для перевозки грузов по территории страны.

Продолжается взаимовыгодное сотрудничество по приобретению Таджикистаном различной казахстанской железнодорожной техники, применению скидок с целью увеличения объема пассажирских и грузовых перевозок в международном сообщении.

Примером взаимовыгодного сотрудничества является также наше взаимодействие в водной сфере. По мере необходимости мы всегда стараемся обеспечить попуск необходимого объема воды из резервуаров Таджикистана для обеспечения потребностей братского Казахстана.

Среди других перспективных направлений таджикско-казахстанского сотрудничества особое место занимает взаимодействие в секторах промышленности и сельского хозяйства. В настоящее время стороны договорились о создании транспортно-логистических и оптово-распределительных центров в Таджикистане для отправки сельхозпродукции в Казахстан.

Большой потенциал для расширения торгово-экономических связей существует в агропромышленном секторе экономики Таджикистана, в сферах энергетики, легкой, пищевой, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, технологий, в области транспорта и коммуникаций, а также создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, ее хранению и транспортировке с последующим экспортом на рынки Казахстана и третьих стран.

– Как Вы оцениваете инвестиционный климат Таджикистана и уровень таджикско-казахстанского инвестиционного сотрудничества?

– Как говорят, инвестиции – это кровь экономики, и принятие мер по их привлечению является одним из ключевых элементов экономической политики любой страны в современных условиях. Таджикистан не исключение.

Для осуществления данной задачи в нашей стране ведется регулярная работа по гармонизации национальных нормативно-правовых актов с передовой мировой практикой, расширяется перечень льгот и инвестиционных стимулов, в том числе для иностранных инвесторов.

На сегодняшний день наше действую­щее законодательство предусматривает более 240 видов гарантий и льгот для инвесторов, в том числе более 110 – налоговых и таможенных.

Правительством Таджикистана реа­лизуется План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в различных секторах экономики. Активно осуществляет свою деятельность Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата при Президенте Таджикистана, который был учрежден в 2007 году.

В целях дальнейшего благоприятствования продвижению предпринимательской деятельности принят новый Налоговый кодекс, положения которого гармонизированы с учетом международных требований и практики. Он направлен на упрощение административных процедур, оптимизацию налоговых ставок и поощрение ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Таджикистан поэтапно подходит к реализации реформ в области сокращения количества разрешительных документов и лицензий. Закон РТ «Об инвестиционных соглашениях» создает необходимые условия для компаний с крупными инвестиционными пакетами. В частности, предоставляются дополнительные специальные льготы и гарантии, связанные с особенностями их проектов и предсказуемыми рисками.

Расширяется законодательная база по эффективному использованию механизма государственно-частного партнерства для реализации крупномасштабных проектов.

Как результат, за период с 2007 по 2021 год в экономику страны были привлечены инвестиции в размере более 11 миллиардов долларов из 69 стран мира. Отрадно, что Казахстан в этом списке занимает пятую строку с 585,7 миллиона долларов. Из них 119,1 миллиона – прямые инвестиции, а остальные 474 миллиона – кредитование компаний и организаций.

В настоящее время в Таджикистане функционирует 101 компания с казах­станским­ капиталом, специализирующая­ся в различных отраслях экономики, в том числе строительстве и торговле. 107 хозяйствующих субъектов работают с казахстанскими инвестициями.

– Расскажите, пожалуйста, как продвигается двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере?

– В условиях положительной динамики политических отношений и активного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами неуклонно расширялись и культурно-гуманитарные связи.

Таджикско-казахстанское культурно-гуманитарное сотрудничество характеризуется динамичностью, насыщеннос­тью и разнообразием. Правовой базой устойчивых отношений в этой сфере являются профильные двусторонние документы.

Сотрудничество в области образования налажено на основе соответствующего Соглашения о сотрудничестве, заключенного между нашими правительствами в 2000 году. Прошедший год ознаменовался сохранением позитивного тренда плодотворного взаимодействия в данной области. Отрадно, что в октябре 2022-го был подписан протокол о внесении изменений в вышеуказанное Соглашение, согласно которому грантовые квоты на обучение в высших учебных заведениях двух стран увеличены с 50 до 100 мест.

На сегодняшний день более 400 студентов из числа граждан Таджикистана обучаются в различных вузах и специализированных образовательных учреж­дениях Казахстана. В свою очередь на учебу в Таджикистан ежегодно направляются молодые казахстанцы, в основном из числа таджикской диаспоры.

Между ведомствами, курирующими вопросы образования и науки двух стран, также реализуются краткосрочные курсы повышения квалификации для учащихся и обмен опытом учителей средних школ.

Всесторонне развиваются культурные связи. Сотрудничество в данной сфере активизировалось с августа 2008 года после подписания межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства. В его рамках делегации двух стран принимают участие в совместных культурных, научных, технических и спортивных мероприятиях, обмениваются опытом.

Мероприятия, разработанные и проводимые на государственном уровне, имеют особое значение для развития стран, популяризации их культуры и искусства.

В настоящее время ведется активная работа по реализации Совместного плана мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном, предусматривающего проведение ряда двусторонних акций в течение 2023 года.

Например, в рамках данного плана в Душанбе 10 января состоялся концерт мастеров искусств областной филармонии имени Шамши Калдаякова Туркестанской области Казахстана. 20 апреля было организовано заседание «круглого стола» на тему «Казахстан – Таджикистан: от крепкой дружбы к стратегическому партнерству и совместному процветанию». Также в этом году мы планируем провести Дни культуры Таджикистана в Казахстане.

– Господин посол, пользуясь случаем, поздравляем Таджикистан с успешным завершением исторической Конференции ООН по вопросам воды, на которой ваша страна председательствовала вместе с Нидерландами. Расскажите, пожалуйста, о результатах Водной конференции и ее влиянии на решение существующих проблем.

– Спасибо! Прежде всего необходимо подчеркнуть, что данное высокое мероприятие стало результатом ряда инициатив Таджикистана в области сохранения и управления водными ресурсами, которые были выдвинуты с начала 2000-х годов на уровне ООН и одобрены соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации.

Это провозглашение 2003 года Международным годом пресной воды, 2005–2015 годов – Международным десятилетием действий «Вода для жизни», 2013 года – Международным годом водного сотрудничества и 2018–2028 годов – Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития».

Следует отметить, что «водные инициативы» Таджикистана прежде всего обусловлены необходимостью решения накопившихся проблем, связанных с нехваткой и рациональным использованием ценного ресурса человечества. Эти вопросы сверхактуальны. По данным региональных и международных организаций, на сегодняшний день более 750 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом ожидается, что с учетом постепенного роста населения к 2030 году почти 40% жителей земного шара столкнутся с пробле­мой нехватки живительной влаги.

Будучи автором указанных инициатив, Таджикистан провел ряд соответствующих мероприятий, в том числе международных конференций, предоставив мировому сообществу необходимую площадку для решения проблем нехватки воды и изменения климата.

Вы правильно отметили, что мероприя­тие было историческим. Это вторая Водная конференция в истории Организации Объединенных Наций – первая состоялась почти 50 лет назад в Аргентине в 1977 году. Данный фактор сыграл определенную роль в успешном проведении конференции, так как привлек большое внимание мирового сообщества.

Конференция собрала более 10 тысяч участников, в том числе свыше 6 500 в очном формате, 126 делегаций на уровне глав государств, правительств и министров, а также топ-менеджеров международных финансовых институтов. Кроме того, в ее работе активное участие приняли представители частного сектора, науки и академических кругов, гражданского сообщества.

Вместе с тем сопредседатели Конференции – Таджикистан и Нидерланды – стремились сделать ее исторической и в плане результатов. По итогам мероприятия были зарегистрированы более 700 добровольных обязательств на платформе Водной повестки действий в сфере политики и управления, выделения финансовых ресурсов, по внедрению новых технологий, проведению научных исследований и многое другое. Нас очень обнадеживает то, что мы способны вернуть мир на путь достижения Целей устойчивого развития до 2030 года.

Кроме того, Конференция позволила определить три основных послания.

Первое. Вода может объединить. Независимо от различий между нашими странами, в частности, Таджикистан – страна верховья, 93% территории которой занимают горы, с десятками тысяч ледников и огромными запасами водных ресурсов, с развивающейся экономикой – и Нидерланды – страна низовья, находящаяся у дельты реки, с ограниченными запасами водных ресурсов и развитой экономикой – смогли объединить свои усилия для решения самых насущных водных проблем. Это пример того, как вода может объединить весь мир, стать катализатором сотрудничества между различными странами-стейкхолдерами.

Второе. Вода не только ресурс. Она – основа для достижения продовольственной и энергетической безопасности, экологической устойчивости, важный фактор здоровья и благосостояния населения, основа для решения климатических проблем, сокращения риска стихийных бедствий, развития промышленности, занятости населения и так далее.

Третье. Для решения водных вопросов нужны безотлагательные и масштабные действия. Мы не можем ждать еще 50 лет. Конкретные и срочные действия, которые приведут к конкретным результатам на местах, необходимы уже сейчас.

Это действительно хорошие результаты, которые демонстрируют успех Конференции. Однако это только начало. В рамках мероприятия были озвучены различные инициативы, призванные усилить водные вопросы в глобальной повестке дня и ускорить действия по решению водных проблем.