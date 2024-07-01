На плохие дороги и интернет-связь пожаловались жители ВКО

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Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Ерлан Саиров и Лукбек Тумашинов встретились с жителями приграничного Шемонаихинского района. В ходе встречи были затронуты вопросы развития инфраструктуры региона.

Фото: пресс-служба AMANAT

В частности, жителей Шемонаихинского района волнуют вопросы ремонта дороги «Шемонаиха – Усть-Каменогорск», автомобильного моста через реку Уба, качества интернет-связи и другие.

– У нас город маленький, 20 тысяч человек примерно. Но мы, как и в любом другом городе, нуждаемся в качественном медицинском обслуживании. А у нас здание районной больницы 1968 года постройки, а последний раз капитальный ремонт делали без малого 10 лет назад. Заходить страшно. Сейчас вот объявили, что врачам будут подъемные пособия выплачивать, надеемся, что и нас тогда квалифицированных медиков будет больше, – сказал местный житель Валентин Алифанов.

Депутат Ерлан Саиров отметил, что согласно законодательным поправкам по вопросам здравоохранения, прибывающие на село медицинские работники будут получать единовременную выплату в размере 100 МЗП (это 8,5 млн тенге в расчете на 2024 год). Также предусмотрено приоритетное право для детей медицинских работников при зачислении в детские сады, усилена правовая защита медиков и многое другое. Данная работа проводится в рамках практической реализации предвыборной программы партии AMANAT и позволит на системной основе решать дефицит медицинских кадров на местах.

По словам мажилисменов, важность подобных встреч с избирателями заключается не только в том, что депутаты лично контролируют реализацию поручений главы государства, исполнение предвыборной программы, но и узнают проблемы граждан из первых уст, могут оказать содействие местным властям в решении этих проблем.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию сельских территорий и приграничных районов. Главная цель – снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов. Это важное направление предвыборной программы партии AMANAT. Все озвученные вопросы мы возьмем на особый контроль. В частности, уже в этом году будет проводиться тендер на строительство качественной современной дороги между Шемонаихой и Усть-Каменогорском, – сказал Ерлан Саиров.

Кроме того, народные избранники ознакомились с ходом строительства школы в городе Шемонаиха. Учебное заведение рассчитано на 300 мест, в эксплуатацию его планируется сдать к концу текущего года. Объект возводится в рамках национального проекта «Комфортная школа».

– Качественное образование должно быть доступно каждому ребенку нашей страны вне зависимости от того, живет ли он в крупном городе или в селе. Региональные диспропорции постепенно уходят в прошлое. Поэтому депутаты контролируют реализацию проекта «Комфортная школа». Так, сегодня встречи начались в Шемонаихе, далее продолжатся и в других районах, – отметил мажилисмен Лукбек Тумашинов.

Депутаты также ознакомились с работой пограничного контрольно-пропускного пункта на границе Казахстан с Россией. Народные избранники взяли на контроль вопросы обновления действующего оборудования, улучшения довольствия военнослужащих и модернизации пропускных пунктов.

#мажилис #депутат #ВКО #AMANAT

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