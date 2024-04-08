На помощь пришли спасатели из Мангистау

Мнения
4
Ирина Логвинова

Они борются с паводками в соседних регионах

Небогатую водными ресурсами и зимними осадками Мангистаускую область проблема нынешнего весеннего подтопления обошла стороной. Однако риски, говорят эксперты, есть даже здесь в случае резкого поднятия уровня воды в Каспии или прихода талой воды из соседних регионов.

Памятуя о том, что чужой беды не бывает, мангистаусцы оказывают помощь другим регионам республики, пострадавшим от паводков. Они активно принимают участие в сборе вещей для пострадавших. «Сухой» Мангистау стал местом эвакуации жителей из затоп­ленных населенных пунктов.

По состоянию на утро 7 апреля в Мангистау приехали свыше 14 тыс. казахстанцев. Большая часть разместилась у родственников и знакомых, оставшиеся – в развернутых приемных пунктах, общая вместимость которых составляет свыше 83 тыс. койко-мест.

Участвуют в помощи и врачи из Мангистау: группы медиков направились в места большого скопления переселенцев, чтобы осмотреть прибывших и в случае необходимости назначить им лечение. «Сложных» беременных экстренно доставили в центральный родильный дом в Актау.

Одна из женщин была эва­куи­рована из родного дома уже со схватками. Акушерка Гульзада Кожаниязова приняла роды у жительницы Кульсары прямо в карете скорой помощи. Ребенок родился здоровым, жизни матери ничто не угрожает.

К активной помощи подключились военные, волонтеры, чиновники разных уровней, общественники и просто неравнодушные граждане. Так, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков находится в паводковых районах с 24 марта. Он возглавляет оперативную группу, которая была направлена от региона сначала в Актюбинскую, а затем в Западно-Казахстанскую области.

– Сегодня прочитал обращение Президента к народу Казахстана и хочу сказать: глава Государства прав в том, что в сложившейся ситуации надо поставить заслон фейковым новостям. Граждане обязаны объединиться, чтобы справиться со стихией, помочь близким. Вот уже больше двух недель мы находимся в эпицентрах затоп­лений. Ситуация стабильно критическая. Сначала, 24 марта, узнав о произошедшем в Актюбинской области, мы направились туда группой из 52 человек с 5 единицами техники и 8 мотопомпами. По прибытии работали в Темирском и Хобдинском райо­нах. Оказывали помощь по эвакуа­ции людей, домашних животных, вещей, откачке талой воды, укладке мешкотары, – рассказал полковник Нурлыбек Айжарыков.

Уже через четыре дня, 28 марта, в Мангистау была собрана вторая оперативная группа из 46 человек, 5 единиц техники, 8 мотопомп и двух плавсредств, которая направилась в Западно-Казахстанскую область для проведения аналогичных работ.

Третьего апреля первая группа в связи со снижением угрозы подтоплений была передислоцирована с территории Актюбинской области в Уральск. В общей сложности двумя оперативными группами за период работы на территории двух регионов были эвакуированы 920 человек, в том числе 285 детей, откачано 102 тыс. кубометров воды, подготовлено и уложено 13 500 единиц мешкотары.

– Президент в своем обращении сказал, что ни один из пострадавших не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь... Мы, спасатели из Мангистау, со своей стороны, стараемся входить в положение людей, исполнять их просьбы. Ни одно обращение от населения не остается без нашего внимания. Так, например, по просьбе жителей уже затопленных домов осуществляем вынос домашних вещей, – сообщил Нурлыбек Айжарыков.

#паводок #ЧС #весна #мнение #подтопление

Популярное

Все
Тридцать вдохновляющих историй
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Ей покорились металл и камень
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
Бизнесмены откликнулись на призыв
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Общими усилиями предотвратим стихию – политолог
Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, …
Айдос Сарым: «Казахстан сможет преодолеть самые трудные сит…
«Работают в круглосуточном режиме»: Ерлан Карин о ликвидаци…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]