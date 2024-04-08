На помощь пришли спасатели из Мангистау

Небогатую водными ресурсами и зимними осадками Мангистаускую область проблема нынешнего весеннего подтопления обошла стороной. Однако риски, говорят эксперты, есть даже здесь в случае резкого поднятия уровня воды в Каспии или прихода талой воды из соседних регионов.

Памятуя о том, что чужой беды не бывает, мангистаусцы оказывают помощь другим регионам республики, пострадавшим от паводков. Они активно принимают участие в сборе вещей для пострадавших. «Сухой» Мангистау стал местом эвакуации жителей из затоп­ленных населенных пунктов.

По состоянию на утро 7 апреля в Мангистау приехали свыше 14 тыс. казахстанцев. Большая часть разместилась у родственников и знакомых, оставшиеся – в развернутых приемных пунктах, общая вместимость которых составляет свыше 83 тыс. койко-мест.

Участвуют в помощи и врачи из Мангистау: группы медиков направились в места большого скопления переселенцев, чтобы осмотреть прибывших и в случае необходимости назначить им лечение. «Сложных» беременных экстренно доставили в центральный родильный дом в Актау.

Одна из женщин была эва­куи­рована из родного дома уже со схватками. Акушерка Гульзада Кожаниязова приняла роды у жительницы Кульсары прямо в карете скорой помощи. Ребенок родился здоровым, жизни матери ничто не угрожает.

К активной помощи подключились военные, волонтеры, чиновники разных уровней, общественники и просто неравнодушные граждане. Так, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков находится в паводковых районах с 24 марта. Он возглавляет оперативную группу, которая была направлена от региона сначала в Актюбинскую, а затем в Западно-Казахстанскую области.

– Сегодня прочитал обращение Президента к народу Казахстана и хочу сказать: глава Государства прав в том, что в сложившейся ситуации надо поставить заслон фейковым новостям. Граждане обязаны объединиться, чтобы справиться со стихией, помочь близким. Вот уже больше двух недель мы находимся в эпицентрах затоп­лений. Ситуация стабильно критическая. Сначала, 24 марта, узнав о произошедшем в Актюбинской области, мы направились туда группой из 52 человек с 5 единицами техники и 8 мотопомпами. По прибытии работали в Темирском и Хобдинском райо­нах. Оказывали помощь по эвакуа­ции людей, домашних животных, вещей, откачке талой воды, укладке мешкотары, – рассказал полковник Нурлыбек Айжарыков.

Уже через четыре дня, 28 марта, в Мангистау была собрана вторая оперативная группа из 46 человек, 5 единиц техники, 8 мотопомп и двух плавсредств, которая направилась в Западно-Казахстанскую область для проведения аналогичных работ.

Третьего апреля первая группа в связи со снижением угрозы подтоплений была передислоцирована с территории Актюбинской области в Уральск. В общей сложности двумя оперативными группами за период работы на территории двух регионов были эвакуированы 920 человек, в том числе 285 детей, откачано 102 тыс. кубометров воды, подготовлено и уложено 13 500 единиц мешкотары.

– Президент в своем обращении сказал, что ни один из пострадавших не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь... Мы, спасатели из Мангистау, со своей стороны, стараемся входить в положение людей, исполнять их просьбы. Ни одно обращение от населения не остается без нашего внимания. Так, например, по просьбе жителей уже затопленных домов осуществляем вынос домашних вещей, – сообщил Нурлыбек Айжарыков.