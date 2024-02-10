На премии «Оскар» появится новая номинация

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Это произойдет впервые с 2002 года, передает Kazpravda.kz

Sputnik Узбекистан

На самой престижной кинопремии мира «Оскар» в 2026 году появится новая номинация. Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила, что будет вручать награду за лучший кастинг, сообщает Русская служба ВВС.

Это будет первая новая категория с тех пор, как в 2002 году была добавлена номинация «Лучший анимационный фильм».

В последние годы кастинг-директоры добивались признания наравне с другими профессионалами киноиндустрии, такими как звукорежиссеры, костюмеры и гримеры.

Специалисты по кастингу играют ключевую роль на ранних стадиях процесса кинопроизводства — они отвечают за подбор актеров, нанимая как звезд первой величины, так и исполнителей второстепенных ролей.

«Кастинг-директоры играют важнейшую роль в кинематографе, и по мере развития Академии мы гордимся тем, что добавляем кастинг в число дисциплин, которые мы признаем и отмечаем», — говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг.

В заявлении не уточняется, будет ли статуэтка за лучший кастинг вручаться во время церемонии награждения. Сейчас награды во всех 23 номинациях вручаются в прямом эфире во время гала-представления.

Попытка сократить церемонию за счет предварительной записи награждения в некоторых категориях с менее известными номинантами в 2022 году вызвала негативную реакцию индустрии. В результате от этой идеи отказались.

Кампания по добавлению номинации за лучший кастинг велась несколько лет. Как пишет AFP, каскадеры также лоббируют свою номинацию на «Оскар», но пока безуспешно.

Британская BAFTA вручает премии за лучший кастинг с 2020 года.

#кино #номинации #Оскар #кастинг

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