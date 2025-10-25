Этапы государственного строительства

Начало 1990-х стало для Казахстана временем глубоких потрясений и одновременно периодом исторических возможностей. Распад Советского Союза привел к утрате прежней системы управления, экономических связей и идеологической опоры. Страна столкнулась с множеством вызовов: гиперинфляцией, дефицитом товаров, массовой безработицей, оттоком квалифицированных кадров и необходимостью срочного формирования собственной правовой и институциональной базы.

В этих условиях выбор устойчивой модели государственного управления стал не просто воп­росом политической архитектуры, а фактором выживания и стабилизации.

– Принятие Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР стало ключевым этапом в истории становления Казахстана. Документ закрепил право республики самостоятельно решать внутренние и внешние воп­росы, обозначив стратегичес­кий вектор развития государства. В его подготовке активное участие приняли видные казахстанские юристы – академики Салык Зиманов и Султан Сартаев, чьи идеи легли в основу провозглашенного суверенитета, – комментирует кандидат юридических наук, Professor Emeritus Maqsut Narikbayev University, руководитель Бюро по оценке и сертификации юристов Жаннетта Калишева.

16 декабря 1991 года был принят закон о государственной независимости Республики Казахстан, ознаменовавший новую эпоху в истории страны. Эти два документа, по мнению эксперта, стали фундаментом конституционного строительства и политической трансформации Казахстана.

– В соответствии с Конституцией 1993-го в Казахстане был учрежден однопалатный парламент – Верховный Совет. Однако его деятельность оказалась недолговечной: после признания выборов 1994 года недействительными орган распустили. Причиной стало обращение кандидата в депутаты Татьяны Квятковской в КС РК. Конституционный суд, рассмотрев ее обращение, обнаружил, что «введенная Центризбиркомом методика подсчета голосов не только повлекла массовое нарушение конституционного принципа «один избиратель – один голос», но также могла исказить итоги выборов», – рассказала Жаннетта Калишева.

Это событие стало поворотным моментом в истории казахстанского парламентаризма. В 1995 году страна перешла на двухпалатную модель. Сенат стал площадкой для представления региональных и профессиональных интересов, а Мажилис – механизмом партийного и общественного участия.

Институциональный выбор 1990-х годов позволил стране пройти через период неопределенности, сохранить управляемость и начать движение к модернизации. Однако с течением времени стало очевидно: для повышения эффективнос­ти законотворческого процесса, усиления подотчетности и приближения власти к народу необходимы новые подходы.

В Послании народу 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть переход к однопалатной модели Парламента, что логично продолжает курс на политическую модернизацию, начатый с реформ 2019–2022 годов.

Новая политическая культура

Анализируя положения Пос­лания Главы государства народу Казахстана, в одном из своих выступ­лений на площадке КИСИ председатель управляю­щего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов отметил, что необходимость перехода к однопалатному парламенту в Казахстане назревала давно.

– Президент озвучил эту инициативу именно сейчас, почувствовав момент, когда политичес­кие институты, избирательная система и общественное сознание подошли к точке, позволяю­щей сделать следующий шаг. Это не спонтанное предложение, а логичное продолжение поисков, которые велись в экс­пертной среде на протяжении многих лет, – отметил Алихан Байменов. – В условиях двухпалатной структуры существует риск возникновения нерешаемых противоречий между палатами, что может стать основанием для роспуска Парламента. Такие конфликты при желании можно спровоцировать в любой момент. Поэтому переход к однопалатной модели – это вопрос не только эффективности, но и устойчивости. Однопалатный Парламент способен превратить политическую систему в более стабильную и управляемую модель.

По мнению экспертов, однопалатный Парламент в реалиях сегодняшнего Казахстана может упростить законотворческий процесс, повысить подотчетность депутатов, снизить административные издержки.

Таким образом, в этой инициативе просматривается продолжение исторической логики: провозглашение суверенитета и права на самостоятельную модель управления (1990 год), формирование и укрепление институтов, адаптация к внут­ренним и внешним вызовам (1995–2020 годы), политическая модернизация, направленная на усиление «слышащего государства» (2022–2025 годы). Это путь от утверждения независимости к зрелой, гибкой и эффективной системе управления, способной оперативно реагировать на запросы общества и вызовы времени.

Мировая практика показывает, что выбор между одно- и двухпалатной системами зависит от исторических, географичес­ких и демографических факторов. Однопалатные парламенты успешно функционируют во многих развитых и развивающихся странах. В Швеции с 1971 года Риксдаг стал однопалатным, что позволило ускорить принятие решений и повысить прозрачность.

Отказ от верхней палаты в 1951 году в Новой Зеландии стал частью демократизации и упрощения управления. Дания и Финляндия демонстрируют, как однопалатная система может эффективно работать в условиях развитой демократии и высокого уровня доверия к институтам.

Экзамен для партий

В случае утверждения перехода к однопалатной модели в Казахстане возрастет роль политических партий. При этом их ответственность перед избирателями станет ключевым фактором в формировании парламента.

– Политическая система определяется не только стабиль­ностью ветвей власти, но и зре­лостью партий, которые связывают власть и народ. Наши партии все еще находятся на стадии становления, – говорит Алихан Байменов. – Положения, озвученные в Послании, подарили надежду на новый этап в этом направлении. Чтобы она оправдалась, все ответственные лица – от политиков до членов избирательной комиссии – должны быть готовы работать по-новому. Без справедливых выборов ни одна реформа не будет иметь смысла.

Солидарна с этим мнением и профессор MNU Жаннетта Калишева: партии должны активно работать с населением, продвигать свои программы, обеспечивать прозрачность и честность выборов.

– Ведь главная цель политической партии – служить интересам народа, добиваться социального блага через участие в законотворчестве. Конкуренция между партиями будет стимулировать развитие политической культуры и укрепление демократических институтов, – считает она. – С другой стороны, в случае перехода к однопалатному Парламенту необходимо четко перераспределить функции Сената и укрепить роль парламентских комитетов. Их полномочия, структура и процедуры должны быть ясно прописаны, чтобы обеспечить эффективность работы законодательного органа.

Особое внимание, по мнению эксперта, следует уделить инс­титутам гражданского общест­ва, которые должны играть активную роль в обеспечении прозрачности выборов, контроле за деятельностью депутатов и формировании подотчетной власти.

– Другими словами, в контекс­те обсуждаемой парламентской реформы особый фокус будет сделан на укрепление демократических институтов. Прежде всего необходимо развивать независимые средства массовой информации, процедуры парламентского контроля и институт публичных слушаний. Сегодня, когда на повестке дня стоят важнейшие законопроекты, они должны проходить широкое общественное обсуждение. Публичные слушания – инструмент, позволяющий гражданам Казахстана выразить свою позицию, внести предложения и рекомендации. Цифровые платформы, уже внед­ренные в стране, создают условия для участия населения в законотворческом процессе, но их потенциал необходимо расширять и укреплять, – считает эксперт.

Одним из ключевых условий успешной работы однопалатного парламента, по ее мнению, является повышение правовой грамотности депутатов.

– Не требуется, чтобы каждый парламентарий был профессио­нальным юристом, но базовые знания в области права, понимание юридических терминов и процедур законотворчества обязательны. Это особенно важно в условиях, когда депутаты голосуют по каждой норме законопроекта, а не только по общей концепции, – считает Жаннетта Калишева.

Соблюдение всех этих условий в совокупности приведет к прак­тической реализации формулы «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», которая отражает стратегическое видение развития политической системы Казахстана.

– Влиятельный Парламент – это не только институт, принимающий законы, но и орган, способный контролировать их исполнение, анализировать отчеты Правительства и иниции­ровать реформы. Подотчетность Правительства должна быть не формальной, а содержательной: отчеты призваны отражать реальные результаты, соответствие принятым законам и ожиданиям граждан. Парламентский контроль в этом контексте становится инструментом обеспечения эффективности государственной политики, – комментирует Жаннетта Калишева.

Также важно усилить роль Конституционного суда как гаранта соблюдения Основного закона. В условиях однопалатного Парламента именно этот орган должен обеспечивать контроль над принимаемыми законами, защищать права и свободы граж­дан, предотвращать правовые коллизии и обеспечивать стабильность правовой системы. Одним словом, этот институт должен стать активным участником парламентской реформы, обеспечивая правовую экспертизу и контроль за соответствием законодательных инициатив Основному закону страны.