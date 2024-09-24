На счету каждый погожий час

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Аграрии спешат убрать урожай, который обещает быть богатым

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Солнечные деньки, установившиеся с начала прошлой недели, предоставили сельчанам своеобразный карт-бланш. Однако использовать по максимуму весь рабочий день, к сожалению, не получается: обильная утренняя роса не дает возможности приступить к жатве раньше 10–11 часов. К вечеру тоже снова становится сыро.

Еще одним средоточием процесса выступают хлебоприемные пункты. В регионе урожай принимают 66 лицензированных элеваторов общей вместимостью 4,3 млн тонн. Сельхозпроизводители имеют также собственные зернохранилища на 2,8 млн тонн.

На круглосуточную работу с начала уборки перешло ТОО «ХПП Арна» Буландынского района. На элеватор емкостью хранения 120 тыс. тонн зерновые и масличные везут с полей четырех близлежащих районов. По словам руководителя ХПП Клары Мендыбаевой, с 25 авгус­та рабочие трудятся посменно без выходных.

В начале уборки пшеница поступала с влажностью до 25%, сейчас данный показатель снизился до 16–19%. Зерно после лабораторного анализа сразу же отправляется на сушку либо в бурты. Сушилки в ХПП, работающие на льняной соломе, действуют днем и ночью.

Накопилось около трех тысяч тонн сырого зерна, но это не критично, считает директор предприятия. Тем более что с кадрами на ХПП, где трудятся 87 человек, проблем нет. Дополнительную рабочую силу ни искать, ни набирать не пришлось, обходятся сами благодаря автоматизации. К примеру, на разгрузку одного грузовика затрачивается не больше пяти минут.

Добавим, что ХПП является сырьевой базой для маслозавода ТОО «Бота-2015», а также ТОО «Макинская птицефабрика», хранящих здесь зерно, шроты, масличные культуры.

В ТОО «Журавлевка-1» Буландынского района засевают до 116 тыс. га зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. Последние занимают 40% от общей посевной площади. По словам генерального директора ТОО Ерлана Токанова, качество зерна разное: есть и третий, и четвертый класс в зависимости от сортов и времени уборки. Трудятся аграрии в плотном режиме. На полях работают около 100 комбайнов, большая часть из которых – высокопроизводительные John Deere.

– В этом году из-за погоды мы и с посевной задержались, и убрать вовремя первые поля до дождей не успели, поэтому немного потеряли в качестве, но не в урожайности. Она выше по сравнению с предыдущими годами. Убираем с влажностью 17%, возим хлеб в ТОО «ХПП Арна» и на свои зерновые тока, обеспеченные сушилками, – рассказал гендиректор ТОО.

За сохранность урожая в ТОО «Журавлевка-1» не переживают. Уже примерно семь лет здесь успешно используют новые технологии хранения зерна в мешках-рукавах, чтобы снизить нагрузку на сушильные установки из-за большого урожая. Приобрели таковых на 60 тыс. тонн, уже заложили на временное хранение 20 тыс. тонн зерна нового урожая.

В каждом рукаве можно до полугода хранить по 200 тонн зерна при влажности 20%. С наступлением холодов зерно отсюда, конечно, заберут на сушку и подработку.

Около 230 га поливных полей в хозяйстве отведено под картофель, всего под орошением здесь более 400 га. Сажают сорта «Гала», «Аризона» и «Алуэт», их урожайность в этом году составила 32–45 тонн с гектара.

В последние три года в хозяйстве, имеющем собственное овощехранилище на восемь тысяч тонн, площади под «второй хлеб» увеличивают. Убирают картофель три комбайна, причем каждый захватывает за круг клубни сразу с четырех рядков. За новым урожаем уже едут покупатели из южных регионов республики, из Узбекистана. Ежедневно им отгружают до 100 тонн, остальное закладывается на хранение.

На уже убранных полях ТОО «Урюпинский и К» Аккольского района возвышаются целые пирамиды из рулонов соломы. Главный инженер Рамиль Фатхиев рассказал, что убрали уже больше половины посевов. Сеют здесь порядка 10 тыс. га. Погода радует, влажность зерна упала до 14–15% с 22% в начале уборки, урожайность сейчас составляет около 17 центнеров с гектара.

Параллельно в ТОО ведется заготовка кормов. Солому здесь, как выяс­нилось, не измельчают, а собирают в огромные рулоны, чтобы зимой использовать в качестве прикормки и подстилки для животных. Планируют собрать до двух тысяч тонн.

Без простоев убирают хлеб в ТОО «Енбек» Аккольского района. По словам главного агронома хозяйст­ва Андрея Зинченко, средняя урожайность сейчас составляет 20 цент­неров с гектара. Качество зерна неплохое.

В виде ремарки добавим, что ТОО «Енбек», занимающееся органическим земледелием, выращивает пшеницу «Хорасан», ее еще называют «древней». Утверждается, что когда-то ее зерна были найдены в гробнице фараона в Египте.

В ТОО ее сеют и выращивают на органических, сертифицированных полях, где не используются гербициды и удобрения. Эта пшеница, говорит Андрей Зинченко, не имеет селекции, сорта, в народе ее называют «верблюжий зуб» из-за твердос­ти и изогнутой формы зернышка. Вся продукция уходит за границу.

Товарищество – одно из немногих хозяйств в регионе, практически не использующее химические удобрения. Как отметил главный агроном, в качестве удобрения они несколько лет вносят в почву осветленный жидкий навоз. В этом году удобрили таким образом 70 из 400 га кукурузного поля.

Созревшая и вымахавшая выше роста человека «царица полей» стоит стеной. Добавим, что в хозяйстве впервые в качестве эксперимента на 60 гектарах посеяли амарант для подкормки скота. Сочное и полезное растение будут добавлять в силосные хранилища.

Сорта пшеницы, выводимые ТОО «НЦиЗХ им. А. И. Бараева», занимают более 4 млн гектаров по Казахстану. Селекционная работа в центре ведется в настоящее время по 19 видам культур, разрабатываются технологии для их возделывания в Северном Казахстане.

По словам директора центра ­Тимура Савина, важная культура, по которой ведется селекционная работа, – мягкая яровая пшеница. Основное направление деятельности НЦиЗХ им. А. И. Бараева – выведение высокоурожайных засухоустойчивых сортов с высоким качеством, а также зернобобовых, зернофуражных, масличных и кормовых культур.

На полях ТОО ведется уборка пшеницы «Астана», которой в Казахстане засевается более одного млн га. Урожайность ее даже в условиях нынешнего года составляет порядка 20 центнеров с гектара.

#аграрии #урожай #страда #зерновые #урожай 2024

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