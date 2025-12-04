На севере поспели... бананы Вокруг нас 10 декабря 2025 г. 0:40 3 Аскер Шыгысов В оранжерее Петропавловского ботанического сада созрели королевские бананы. От привычных нам плодов они отличаются небольшим размером, ярким вкусом и сильным ароматом. фото автора Руководитель сада Артур Рязапов показывает, как растут и зреют бананы, и рассказывает о том, что в Европе эти миниатюрные плоды ценятся больше крупных сортов, потому что слаще, плотнее и вкуснее, если полностью дозревают на растении. Процесс появления долгий: 20–25 месяцев от побега до зрелой кисти. Если цветонос выходит зимой, плоды могут не завязаться, а если в теплый период – кисть формируется почти полностью. В общем, урожай бывает не каждый год. В трудные для ботанического сада времена посетителям позволяли за деньги самостоятельно срезать бананы, чтобы на вырученные средства можно было купить корм для животных в зооуголке. Сейчас зрелые бананы отдают гостям и своим сотрудникам бесплатно. Удивительно, но бананы могут быть не только зелеными и желтыми. – Бывают бананы с красной кожурой, – поясняет Артур Рязапов. – Большие, маленькие, серповидные, овальные, круглые – форм много. Но плодоносят все они далеко не каждый год. #Петропавловск #бананы #Ботанический сад