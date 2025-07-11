Сегодня в Астане состоялся XXVII съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Среди 300 участников главного профсоюзного форума делегаты, представляющие все региона и отрасли страны, социальные партнеры и зарубежные партнеры ФПРК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кasipodaq.kz

Фото: медиа-центр ФПРК

Ключевыми документами съезда стали утвержденная стратегия деятельности ФПРК до 2030 года и Резолюция, в которой обозначены приоритетные направления развития профсоюзного движения и выражена поддержка реформ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

«Профессиональные союзы, являются неотъемлемой частью казахстанского общества, базовыми принципами деятельности которых всегда были и остаются защита прав и интересов работников. Человек труда является главной ценностью нашего общества. Мы поддерживаем стратегический курс Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленный на кардинальное обновление страны, политические преобразования, социально-экономические реформы», – говорится в Резолюции.

Особое внимание в документе уделено реализации Концепции «Слышащее государство» и вкладу профсоюзов в развитие общественного диалога, прозрачности, эффективной «обратной связи» и устойчивого взаимодействия между обществом и властью. Съезд приветствовал инициативу Главы государства об объявлении 2025 года Годом рабочих профессий как важный шаг к повышению их статуса и престижа, продвижению идей трудолюбия и профессионализма. В документе также отмечается, что профсоюзы разделяют ценности стратегии «Таза Қазақстан» и нацелены на реализацию её идей, направленных на формирование экологической культуры в различных отраслях.

Делегаты выразили уверенность, что реализация социальных задач, обозначенных Президентом, будет способствовать улучшению качества жизни граждан и развитию человеческого капитала. Участники подчеркнули, что Казахстан принимает последовательные меры по внедрению принципов достойного труда, совершенствуя национальное законодательство и имплементируя международные нормы. Отмечено, что главный месседж съезда – «Справедливый труд в эпоху перемен: защита, развитие, инновации» – созвучен с тезисом Президента о построении Справедливого Казахстана.

Кроме того, подчеркнута важность соблюдения принципа «Закон и порядок» при решении социально-трудовых споров, а также необходимости диалога и партнерства всех сторон в реализации задач, поставленных Главой государства.

В рамках работы съезда был заслушан отчет генерального совета ФПРК о результатах деятельности за последние пять лет, с которым выступил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. В документе отражены ключевые показатели, свидетельствующие о поступательном развитии профсоюзного движения и его роли в защите прав трудящихся.

Другим важным вопросом повестки дня съезда было избрание председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан на пятилетний срок. По итогам открытого голосования единогласно новым председателем ФПРК переизбран Сатыбалды Даулеталин.

Среди почетных гостей съезда были директор Бюро по деятельности трудящихся Международной организации труда (МОТ) Мария Хелена Андре, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, генеральный секретарь ВЕРС МКП Эстер Линч, президент ВЕРС МКП Игорь Зубку и руководители национальных профцентров Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Японии, Польши и других государств.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан на сегодняшний день объединяет порядка 2 миллионов членов. В структуру ФПРК входят 16,5 тысяч первичных профсоюзных организаций, 18 территориальных объединений профсоюзов и 24 отраслевых профсоюза. Организация активно взаимодействует с международными партнерами, являясь членом международной конфедерации профсоюзов и инициатором создания Совета профсоюзов стран Центральной Азии и Организации профсоюзов тюркских государств.