Фото: Акорда

Подписание Главой государства соответствующего Закона – один из важнейших шагов на пути к обеспечению достойного уровня жизни работников и укреплению социальной справедливости в стране. Ратификация Конвенции №131 — это не просто формальный акт, а веха в развитии социальной политики Казахстана, отражающая уважение к труду и человеку труда, отметили в ФПРК.

МОТ рассматривает Конвенцию №131 как один из четырёх столпов достойного труда (наряду с правами, безопасностью и соцзащитой). Она помогает реализовать Цель устойчивого развития SDG 8: “Достойная работа и экономический рост”, в первую очередь задачу 8.5 — обеспечить полную и продуктивную занятость и достойную оплату труда для всех женщин и мужчин к 2030 году.

Конвенция закрепляет международные стандарты определения минимальной заработной платы с учетом не только экономических факторов, но и потребностей работников и их семей, уровня цен, пособий, социальной защиты и участия профсоюзов в принятии решений.

ФПРК добивалась этой ратификации долгие годы. Это можно расценивать как победу всего трудового сообщества – знак уважения к людям, чей труд создаёт национальное богатство.

Федерация профсоюзов считает, что ратификация Конвенции №131:

будет способствовать усилению гарантий трудящихся на достойную оплату труда;

обеспечит повышение эффективности системы регулирования минимальной заработной платы с учетом социально-экономических факторов;

укрепит международный имидж Казахстана как государства, приверженного принципам социальной справедливости и международным стандартам труда;

станет важным шагом на пути реализации повестки достойного труда, согласованной с Международной организацией труда и Целями устойчивого развития ООН.

Напомним, сегодня в Мажилисе стало известно о том, что в трехлетний бюджет заложено увеличение размера МЗП.