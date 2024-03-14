На шахте погиб горнорабочий

Бригада вела монтаж специализированного горного оборудования – горной крепи подземных выработок. Внезапно оборвался болт крепления, из-за чего рухнула массивная железная балка, которая поддерживает кровлю. Она упала на 43-летнего горнорабочего Александра Кадочникова и придавила его. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь шахтера. Травмы, которые он получил, оказались слишком серьезными.

Сейчас обстоятельства и причины несчастного случая со смертельным исходом выясняет государственная комиссия. По результатам ее расследования будет установлена степень вины работодателя и работника.

Отметим, что в 2023 году на предприятиях Карагандинской области произошло 130 несчастных случаев. На производстве пострадали 233 человека, 66 из них погибли. Такова печальная статистика управления по инспекции труда. В ведомстве отмечают, что основные причины производственного травматизма – это неудовлетворительная организация работ на предприятиях и слабый контроль ИТР над персоналом.