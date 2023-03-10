На Шымбулак можно будет въехать только на электромобилях

C 1 апреля городские власти ограничат въезд на территорию горнолыжного курорта «Шымбулак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Фото: facebook.com/shymbulakmountainresort

Это сделано для снижения транспортной нагрузки и вредных выбросов, влияющих на окружающую среду, пояснили в горакимате.

Ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен владельцам недвижимости и проживающим в зоне ГК «Шымбулак».

Запрет будет действовать для всех автомашин, за исключением:

- электромобилей;

- спецтехники и транспорта экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.

С 1 сентября ограничат въезд и предпринимателям, работающим на территории Государственного регионального природного парка «Медео».

«Им предоставят возможность приобрести по льготной ставке электромобиль. Через АО «СПК «Алматы» они смогут оформить льготный залоговый кредит под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге. Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки», – уточнили в местном исполнительном органе.

По мнению экспертов, мера позволит снизить выбросы загрязняющих веществ от автомашин, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории, обосновали в акимате.