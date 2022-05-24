Фото: polisia.kz
Происшествия
На сиротах наживался мошенник в Туркестанской области

В Туркестанской области на 7 лет осудили афериста, обещавшего оформить документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Благодаря профессионализму следователя Сайрамского районного управления полиции Департамента полиции Туркестанской области Дархана Жаркынбая была доказана вина молодого человека, подозреваемого в мошенничестве с крупным ущербом.

Так, в марте 2021 года в Сайрамское РУП обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, в октябре 2020 года она села в такси по маршруту Аксукент – Карамурт. По дороге водитель заверил женщину, что может помочь законно перевезти в Казахстан внука, воспитывающегося в детском доме в Узбекистане.

Доверившись словам таксиста, она передала более 600 тысяч тенге, чтобы забрать к себе 15-летнего сына умершей дочери. Однако жительница Сайрамского района так и не встретилась с внуком. Поняв, что ее обманули, женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Мошенничество».

Спустя неделю с аналогичным заявлением обратился еще один житель района, ставший жертвой афериста.

В этот раз некий знакомый пообещал мужчине помочь оформить опекунство над детьми, оставшимися от дочери с зятем, погибших в ДТП.

Мошенник сообщил, что у него есть люди в городе Нур-Султане, которые помогут уладить дело. За эту услугу он выманил с потерпевшего около 4 миллионов тенге.

Для раскрытия мошенничества в особо крупном размере следственно-оперативная группа осуществила необходимые мероприятия и установила личность мужчины, причастного к совершению преступления.

Как выяснилось, подозреваемым оказался мужчина, отбывающий наказание в виде пяти лет лишения свободы. То есть мошенник совершил вышеуказанные преступления до приговора, а полученные деньги потратил на свои нужды.

«Благодаря полученному опыту мы собрали исчерпывающие доказательства причастности мошенника к данным преступлениям. Собранные материалы с обвинительным актом в отношении подозреваемого направили в суд. В итоге Сайрамским районным судом подсудимого молодого человека признали виновным по статье 190 УК РК и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также с применением части 6 статьи 58 УК РК к назначенному по данному приговору наказанию частично добавлено наказание, назначенное по предыдущему приговору, и вынесено наказание в виде семи лет лишения свободы», – сказал следователь Дархан Жаркынбай.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Долго ждали, быстро разобрали
Защититься от биоугроз
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
О чем расскажет орнамент
Птичку жалко...
Обводнение – дело рук человеческих
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
В интересах народа
Энергию солнца – школе
По пути перемен
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
Юные таланты: традиции и новации
Отвечая на вызовы времени
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия
Пинала и била ботинком по голове: пассажирка напала на такс…
Происшествия , В мире
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски
Происшествия
Свора бродячих собак едва не загрызла ребенка в Актобе
Происшествия
Двое детей утонули в заброшенном котловане в Туркестанской …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]