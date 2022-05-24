На сиротах наживался мошенник в Туркестанской области

В Туркестанской области на 7 лет осудили афериста, обещавшего оформить документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Благодаря профессионализму следователя Сайрамского районного управления полиции Департамента полиции Туркестанской области Дархана Жаркынбая была доказана вина молодого человека, подозреваемого в мошенничестве с крупным ущербом.

Так, в марте 2021 года в Сайрамское РУП обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, в октябре 2020 года она села в такси по маршруту Аксукент – Карамурт. По дороге водитель заверил женщину, что может помочь законно перевезти в Казахстан внука, воспитывающегося в детском доме в Узбекистане.

Доверившись словам таксиста, она передала более 600 тысяч тенге, чтобы забрать к себе 15-летнего сына умершей дочери. Однако жительница Сайрамского района так и не встретилась с внуком. Поняв, что ее обманули, женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Мошенничество».

Спустя неделю с аналогичным заявлением обратился еще один житель района, ставший жертвой афериста.

В этот раз некий знакомый пообещал мужчине помочь оформить опекунство над детьми, оставшимися от дочери с зятем, погибших в ДТП.

Мошенник сообщил, что у него есть люди в городе Нур-Султане, которые помогут уладить дело. За эту услугу он выманил с потерпевшего около 4 миллионов тенге.

Для раскрытия мошенничества в особо крупном размере следственно-оперативная группа осуществила необходимые мероприятия и установила личность мужчины, причастного к совершению преступления.

Как выяснилось, подозреваемым оказался мужчина, отбывающий наказание в виде пяти лет лишения свободы. То есть мошенник совершил вышеуказанные преступления до приговора, а полученные деньги потратил на свои нужды.

«Благодаря полученному опыту мы собрали исчерпывающие доказательства причастности мошенника к данным преступлениям. Собранные материалы с обвинительным актом в отношении подозреваемого направили в суд. В итоге Сайрамским районным судом подсудимого молодого человека признали виновным по статье 190 УК РК и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также с применением части 6 статьи 58 УК РК к назначенному по данному приговору наказанию частично добавлено наказание, назначенное по предыдущему приговору, и вынесено наказание в виде семи лет лишения свободы», – сказал следователь Дархан Жаркынбай.