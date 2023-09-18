Захватчику банка в Астане вынесли приговор

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в захвате заложников в отделении Kaspi Bank Алихана Мурадова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны.

Скриншот видео: POLISIA.KZ

Судом установлено, что подсудимый купил сувенирный пистолет-зажигалку и из подручных средств изготовил муляж взрывного устройства. Затем пошел в отделение Kaspi Bank, где угрожая сувенирным пистолетом и муляжом взрывного устройства, взял в заложники сотрудников банка.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил лишить подсудимого свободы на 8 лет.

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения банка, заключениями судебных экспертиз и другими материалами дела.

Уточняется, что санкция вменяемой уголовной статьи "Захват заложников" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

«Суд учел смягчающим обстоятельством признание вины, чистосердечное раскаяние и содействие органам следствия. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Подсудимый признан виновным и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня текущего года в 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык в Астане, угрожая предметом, похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

На переговоры с ним пошел лично министр внутренних дел РК.

В 16:35 после переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате четко спланированной операции 30-летний житель Жамбылской области Алихан Мурадов был задержан, все заложники освобождены.

29 августа в специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам началось рассмотрение дела о захвате заложников в отделении Kaspi Bank.