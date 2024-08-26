На сколько вырастет пенсия в 2025 году

Проект республиканского бюджета на следующий год опубликовали на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 31 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно проекту, с 2025 года увеличится размер пенсии на 8,5%.

«Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2025 года на 8,5 %», – указано в документе.

Также проект предлагает установить с 1 января 2025 года:

- минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

- минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

- месячный расчетный показатель – 3 932 тенге;

- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.