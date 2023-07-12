На сколько вырастет средний чек по всем комуслугам в Казахстане, подсчитали в МНЭ

Тарифы на коммунальные услуги будут повышать поэтапно в Казахстане. Об этом на заседании Правительства рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Глава Миннацэкономики констатировал, что текущее состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в стране требует обновления. Кроме того, в данной сфере наблюдается отток квалифицированных специалистов, у которых годами не повышалась заработная плата.

Для решения этих проблем Министерством национальной экономики реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», по которой до 2029 года предполагается привлечение порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 62 тысяч км инженерных сетей.

«По нашим расчетам, это позволит обеспечить снижение износа сетей на 20% к 2029 году», – сказал Куантыров.

Предыдущая программа «Тариф в обмен на инвестиции» 2009-2015 годов была направлена только на развитие производства электроэнергии через повышение инвестиционной привлекательности объектов энергетической отрасли. Нынешняя же программа направлена не только на развитие производства электроэнергии, но и на передачу всех коммунальных услуг, то есть на сети.

В 2023 году планируется привлечение инвестиций почти на 250 млрд тенге для ремонта 5,8 тысячи км инженерных сетей.

Помимо этого, в текущем году дополнительными факторами, влияющими на уровень тарифов, являются повышение тарифа на производство электроэнергии, зарплаты работников предприятий, оптовой цены товарного газа, стоимости стратегических товаров, то есть угля, мазута, ГСМ и другого.

«Во втором квартале 2023 года ведомством в сжатые сроки утверждены 212 заявок на изменение тарифов и инвестиционных программ с 1 июля этого года. В результате изменение тарифов на коммунальные услуги является умеренным, и в среднем составило от 10 до 30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий», – проинформировал он.

При этом уязвимые слои населения могут рассчитывать на помощь акиматов по оплате комуслуг за счет предоставления компенсации части затрат за них.

Уровень изношенности всей инженерной инфраструктуры подразделен на 3 группы риска: красная, желтая и зеленая зоны.

Так, в теплоснабжении для предприятий в красной зоне с высоким уровнем износа сетей привлечение инвестиций осуществляется в приоритетном порядке. В сфере теплоснабжения по 27 предприятиям уровень износа превышает 65%, из них инвестиционные программы утверждены для 24 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 112 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны – 58,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в текущем году предполагает снижение износа сетей с 58 до 55%. 6 предприятий покинут красную зону в 2024 году.

«Средний чек для 2-комнатной квартиры по теплу увеличится на 1 620 тенге или на 20%», – сказал глава Миннацэкономики.

В сфере электроснабжения по 19 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 16 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 92 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны – 15,5 млрд тенге. Ожидаемый эффект предполагает только в этом году снижение износа сетей с 64 до 62%.

Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 660 тенге или на 20%.

В сфере водоснабжения по 15 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 13 предприятий. В эту сферу в текущем году инвестируется 29,5 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны – 11,7 млрд тенге. Ожидаемый эффект только в этом году предполагает снижение износа сетей с 63 до 58%. 8 предприятий покинут красную зону в 2024 году.

Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 190 тенге или на 25%.

В сфере водоотведения по 26 предприятиям уровень износа превышает 70%, из них инвестиционные программы утверждены для 23 предприятий. В эту сферу в этом году инвестируется 15,3 млрд тенге, в том числе для предприятий красной зоны – 8,9 млрд тенге. Ожидаемый эффект в текущем году предполагает снижение износа сетей с 74 до 71%. 3 предприятия покинут красную зону в 2024 году.

Средний чек для 2-комнатной квартиры увеличится на 220 тенге или на 30%.

«Таким образом увеличение среднего чека по всем комуслугам составит порядка 3-4 тысяч тенге», – отметил Куантыров.