​На службе у народа

О работе ведомства министр отчитывался в «Казмедиаорталыгы» в Астане, но на прямой связи со столицей были все регионы страны, кроме того, трансляция в режиме реального времени велась в Интернете. Так что аудитория собралась серьезная, да и вопросы поднимались актуальные.

Т. Донаков отметил, что государственная служба Казахстана за годы независимости прошла большой путь развития, остановился на преобразованиях, происходящих в системе государственного управления на современном этапе, в том числе в рамках Пяти институциональных реформ, первой из которых обозначена модернизация государственного аппарата. С этой целью в прошлом году и было создано новое Министерство по делам государственной службы.

– Сегодня министерство напряженно работает над выполнением поставленных задач. Основные направления нашей работы – обеспечение функционирования и дальнейшая модернизация казахстанской госслужбы, предупреждение коррупционных проявлений, осуществление контроля и оценка качества оказываемых государством услуг, – отметил Т. Донаков.

В своем выступлении министр рассказал, чем сегодня живет система госслужбы Казахстана. Фактическая численность госслужащих в стране сегодня составляет более 91 тыс. человек. Порядка 48% из них – женщины. Средний возраст госслужащих – 35 лет. Возрастает привлекательность работы в государственном аппарате, уровень ухода людей с госслужбы сократился почти в два раза. Казахстан перешел к карьерной модели госслужбы, внедрена трехступенчатая система отбора на должность, заработал механизм испытательного срока для впервые принятых на службу. Внедряется модель оплаты труда по результатам, прорабатывается система бонусов. Действует Кодекс этики для госслужащих, во всех центральных и местных госорганах введен институт уполномоченного по этике.

– Важной задачей для нас является формирование сервисной культуры в работе госаппарата. Госслужащие должны осознавать, что властные полномочия предоставлены им только для служения народу, а приоритетом их деятельности должна быть результативность и ориентированность на услугополучателей, – также подчеркнул Т. Донаков, добавив, что качество госуслуг прямо и непосредственно влияет на взаимоотношения общества и государства.

Вопросы министру поступали не только из зала, где он непосредственно выступал, в диалог включились регионы страны, более 50 вопросов к министру пришлj по Интернету. Темы поднимались самые разные, спрашивали совета по конкретным случаям, разъяснения по внедренным в госслужбу новеллам, интересовались системными вопросами функционирования госаппарата.

Например, представительница аппарата уполномоченного по правам человека попросила рассказать о том, как изменилось антикоррупционное законодательство страны. Как пояснил Т. Донаков, ныне утративший силу закон в этой сфере назывался «О борьбе с коррупцией», новый действующий – «О противодействии коррупции». Разница, как подчеркнул министр, не только терминологическая, но и содержательная. Если раньше больше делался упор на выявление нарушений и наказание за них, то теперь главное в системе противодействия коррупции – меры превентивного характера.

– Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений, устранение и минимизация коррупционных рисков, формирование в стране антикоррупционной среды и соответствующей культуры, создание атмосферы неприятия коррупции. Это для нас главное, – подчеркнул министр.

Был задан вопрос и о повышении заработной платы государственным служащим. Как напомнил глава ведомства, Казахстан всегда поэтапно решал вопросы социально-правовой защиты госслужащих, повышался уровень оплаты их труда. С 1 января 2016 года административным госслужащим корпуса «Б» (самая многочисленная группа в структуре госаппарата) зарплата повышена на 30%. Кроме того, новый закон о госслужбе предусматривает возможность выплаты бонусов и надбавок, которая, как планируется, может заработать уже в будущем году.

Поинтересовались у министра и о том, могут ли госслужащие дарить и принимать подарки друг от друга, если, например, в коллективе празднуется день рождения. На это Т. Донаков однозначно порекомендовал госслужащим избегать подарков от коллег вне зависимости от их материальной стоимости или повода.

За время, выделенное для отчетной встречи с населением, Т. Донаков ответил более чем на дюжину вопросов и пообещал, что даже на те обращения, которые не были озвучены в ходе мероприятия, будут даны исчерпывающие ответы и пояснения.