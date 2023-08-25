На Тенерифе остановили распространение крупного пожара

На испанском острове Тенерифе локализовали пожар, продолжающийся девять дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Пожар, который в течение девяти дней опустошает испанский остров Тенерифе, локализован, сообщил глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо.

Природный пожар, начавшийся на Тенерифе в ночь на 15 августа, уничтожил около 30% от общей площади лесных насаждений острова.

На пресс-конференции, которую освещал телеканал Antena3, глава Канар сообщил, что последние 48 часов прошли без расширения периметра пожара. По его словам, пожарные "достаточно хорошо контролируют ситуацию", и это "великолепная новость".

Всего с начала пожара были эвакуированы 12 тысяч жителей Тенерифе, более восьми тысяч из них уже вернулись домой.