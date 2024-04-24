На весенне-полевые работы дополнительно привлекут до 400 млрд тенге - МСХ

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По данным МСХ, для льготного кредитования посевных работ в 2024 году направлены бюджетные средства в сумме 140 млрд тенге через АО «Аграрная кредитная корпорация» и 40 млрд тенге через АО «Продкорпорация».

«С учетом этих средств, по оценочным данным МСХ, РК дефицит финансирования весенне-полевых работ составляет порядка 1,3 трлн тенге. Однако правительство РК работает над увеличением доступа к финансированию на проведение посевной кампании. По поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенне-полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге», - говорится в сообщении ведомства.

Для этих целей из резерва правительства будут выделены 60 млрд тенге, которые будут направлены на удешевление привлеченных займов, а также на цели гарантирования займов СХТП.

Этот подход позволит сразу выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и, в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения, предоставлять гарантии до 85% от суммы займа.