​На всех ступеньках

Сегодня в марокканском городе Марракеше завершается женский международный турнир по стендовой стрельбе. По ходу соревнований, сообщает пресс-служба Казах­станской федерации спортивной стрельбы, представительницы нашей страны выиграли полный комплект медалей. На траншейном стенде Мария Дмитриенко из Южно-Казахстанской области получила «золото» в состязаниях взрослых стрелков, а в юниорском разряде на ступеньки пьедестала почета в этом же упражнении поднялись Айжан Досмагамбетова (Кызылординская область, «серебро») и Сарсенкуль Рысбекова (ЮКО, «бронза»).