На западе и севере страны ожидается усиление ветра

Общество
16

На севере и востоке Казахстана ожидаются метель и гололед, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на субботу.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +1…+3, днём +11…+13°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +15…+17°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C.

В Актобе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём +1…+3°C. На западе, севере области ожидается гололёд, метель.

В Атырау облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C , днём +8…+10°C.

В Жезказгане облачно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём -1…+1°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днём 0…-2°C. На севере, востоке области ожидаются метель, гололёд.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14,порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C. По области ожидаются метель, гололёд.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днём +11…+13°C.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днём 0…+2°C. На западе, северо-западе области ожидаются гололёд, метель.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с.  Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём +5…+7°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём -3…-5°C. На севере, востоке области ожидается гололёд, низовая метель.

В Петропавловске облачно, снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днём -1…-3°C. На большей части области ожидаются гололёд, метель.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днём +10…+12°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +10…+12°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +13…+15°C.

В Уральске переменная облачность, мокрый снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём +1…+3°C. На западе, севере, востоке области ожидается гололёд.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C. По области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

#прогноз #погоды

Популярное

Все
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Итоговый турнир ATP вышел на решающую стадию
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Маулен Ашимбаев принял участие в казахско-кыргызском молодежном форуме
Букмекер экстрадирована в Казахстан
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе дома моды
Тенге окреп к доллару
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной

Читайте также

В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооруже…
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023…
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юр…
Многоквартирные дома строили из некачественных материалов в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]