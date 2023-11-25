На западе и севере страны ожидается усиление ветра

На севере и востоке Казахстана ожидаются метель и гололед, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на субботу.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +1…+3, днём +11…+13°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +15…+17°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C.

В Актобе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём +1…+3°C. На западе, севере области ожидается гололёд, метель.

В Атырау облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C , днём +8…+10°C.

В Жезказгане облачно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём -1…+1°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днём 0…-2°C. На севере, востоке области ожидаются метель, гололёд.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14,порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11°C, днём -1…-3°C. По области ожидаются метель, гололёд.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°C, днём +11…+13°C.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днём 0…+2°C. На западе, северо-западе области ожидаются гололёд, метель.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём +5…+7°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём -3…-5°C. На севере, востоке области ожидается гололёд, низовая метель.

В Петропавловске облачно, снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днём -1…-3°C. На большей части области ожидаются гололёд, метель.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +1…+3°C. На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°C, днём +10…+12°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +10…+12°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +13…+15°C.

В Уральске переменная облачность, мокрый снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°C, днём +1…+3°C. На западе, севере, востоке области ожидается гололёд.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C. По области временами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололёд.