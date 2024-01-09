На зарплату и ремонт Общество 9 января 2024 г. 0:30 12 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Теплоэнергетикам нужны миллиарды тенге, чтобы снизить износ мощностей на проценты и даже доли процента. фото из архива "КП" В Усть-Каменогорске теплостанции представили на общественных слушаниях проекты по программе «Тариф в обмен на инвестиции». В среднем тепло и горячая вода могут подорожать на 6–7%. Главная городская теплоэлектроцентраль обосновала заявку на увеличение тарифа на 7,2% необходимостью строительства нового золоотвала, а также ремонтами котлов и другого производственного оборудования. Всего в 2024 году ТЭЦ планирует вложить в модернизацию почти 5,3 млрд тенге. Кроме того, в проект тарифа заложены средства для повышения зарплаты производственному и административному персоналу. Предприятие «Усть-Каменогорские тепловые сети» в свою очередь запланировало ремонт участков общей протяженностью примерно 3,8 км, модернизацию котельной № 5 со 100-процентным износом оборудования и сетей (в поселке Ново-Ахмирово). В целом в обновление планируется вложить примерно 987 млн тенге и тем самым снизить износ сетей на 0,57%, основного оборудования – на 2%. Также в заявке на новый тариф предусмотрены средства на повышение зарплаты работникам, которая на сегодня ниже, чем в среднем по области, на 60%. – Тариф по отношению к действующему может вырасти в целом на 6%, – пояснили представители предприятия в ходе общественных слушаний. – В том числе для населения – на 24%, для юридических лиц – на 10%, для бюджетных организаций – на 8%. Напомним: по итогам республиканского технического аудита 2023 года Усть-Каменогорская ТЭЦ и Усть-Каменогорские тепловые сети вошли в «красную» зону с износом оборудования в 65%. Оба предприятия разработали дополнительные инвестиционные программы стоимостью по 1 млрд тенге. Соответственно, с июля услуги теплоснабжения для населения стали дороже на 10%, для юридических лиц – на 20%, для бюджетных организаций – на 70%. Как пояснили в облдепартаменте Комитета по регулированию естественных монополий, все заявленные проекты новых тарифов будут изучены на обоснованность. Предусмотренные в сметах инвестиционные планы намечено взять на контроль с целью проверки на целевое использование средств. #Усть-Каменогорск #инвестиции #ТЭЦ #ЖКХ #тарифы #теплоснабжение #слушания