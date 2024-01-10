На защите конституционных прав граждан
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Еркин Ботаканов, заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией, генерал-лейтенант
Успешная реализация проводимых в стране реформ невозможна без обеспечения общественной безопасности и стабильности в государстве. В своем недавнем интервью газете «Egemen Qazaqstan» Глава государства отметил, что в тяжелые дни Қантара «главная задача состояла в том, чтобы сохранить наше государство, восстановить в стране верховенство закона и порядок». Применительно к сегодняшнему дню в выполнении этой задачи большая роль отводится Национальной гвардии Республики Казахстан, которая 10 января отмечает свое 32-летие.