На защите конституционных прав граждан

Внутренние войска были образованы одними из первых среди силовых структур и выполняют функции двойного назначения –

военную и правоохранительную. При поддержке руководства страны за эти годы пройден большой путь – от становления и развития внутренних войск до современного уровня Нацио­нальной гвардии.

Для повышения управляемос­ти войск была создана система регионального командования, которая себя полностью оправдала. Надо отметить, что индивидуальная подготовка командующих региональных командований и командиров сое­динений, подготовка их штабов и органов управления позволяет им самостоятельно своими силами выполнять повседневные и внезапно возникающие задачи.

Важным этапом развития войск в современных условиях стало преобразование в 2014 году внутренних войск в Национальную гвардию, вследствие чего была проведена крупная структурная реорганизация. Символично, что весной текущего года этому историческому событию исполнится 10 лет.

Сегодня войска правопорядка являются основной силовой сос­тавляющей органов внутренних дел и занимают особое место в системе общественной безопас­ности государства. В последние годы из практики применения войск в кризисных ситуациях­ был получен определенный опыт, извлечены уроки, сделаны выводы и внесены коррективы в их деятельность.

В свете требований Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева определены основные направления дальнейшего развития Национальной гвардии. Для качественного и количественного укрепления войск утверж­ден Комплексный план развития Национальной гвардии на 2021–2027 годы. Переработаны руководящие документы по подготовке, обучению и воспитанию личного состава с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности.

В целях повышения боевого потенциала войск приняты меры по совершенствованию организационно-штатной структуры подразделений специального назначения и сформированы новые отряды «Бүркіт». На базе полков оперативного назначения образованы бригады в Алматы, Актобе и Таразе, а отдельные батальоны в Павлодаре, Талдыкоргане и Жанаозене преобразованы в полки. Большую практическую помощь в этом оказали акимы городов и областей.

Реализуются мероприятия по развитию военно-транспортной и армейской авиации, оснащению войск современными образцами автобронетанковой техники.

В рамках законодательства о государственных закупках заключены договоры на закуп около 190 единиц автобронетанковой техники, которые в настоящее время поставляются­ в воинские части. Для оперативных действий войск до конца

2025 года планируется приобрести пять новых военно-транс­портных самолетов, один из которых поставлен досрочно в конце прошлого года.

Завершился инвестпроект по строительству объектов новой авиационной базы воинской час­ти 3656 в городе Астане, единственной в нашем регионе. Для этого в 2023 году из республиканского бюджета выделено более четырех миллиардов тенге.

Благодаря высокому профессионализму летчиков Национальной гвардии в сложных сейсмических условиях успешно выполнены задачи по доставке гуманитарной помощи в зарубежные государства, инициированные Президентом. Так, нашими летными экипажами в прошлом году осуществлен ряд рейсов с гуманитарными грузами в Турецкую Республику, Сирийскую Арабскую Республику и Афганистан.

Поставленные задачи выполнены

Говоря о совершенствовании органов военного управления и повышении профессионального мастерства, надо отметить, что подразделения Национальной гвардии на постоянной основе участвуют в совместных учениях с другими силовыми структурами, в том числе международных в рамках ОДКБ. Только в прошлом году органы военного управления, воинские части и подразделения Национальной гвардии совместно с взаимодействующими государственными органами приняли участие в проведении 206 учений и тренировок (семинаров). Среди них – 13 международных и 7 республиканских, из них одно под руководством МВД, 4 – МЧС, 2 – КНБ. Еще 20 прошли под эгидой Совета безопасности РК, 14 – с Вооруженными силами и 4 – с Пограничной службой КНБ.

Кроме того, войска приняли участие в 56 оперативно-тактических учениях и тренировках по специальным оперативным планам «Антитеррор» и 92 тактико-специальных учениях с взаимодействующими органами по специальным оперативным планам МВД.

На текущий момент Национальная гвардия выполняет задачи по охране особо важных объектов, обеспечивает охрану исправительных учреждений и конвоирует спецконтингент по территории республики. Активно участвует в патрулировании во всех областных центрах, защищая правопорядок, а в соответствии с Военной доктриной государства силы подразделений специального назначения «Бүркіт» сосредоточены на решении задач борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Оперативные и специальные моторизованные воинские части, подразделения Национальной гвардии совместно с органами внутренних дел участвуют в охране общественного порядка в 21 городе Республики Казахстан.

В 2023 году для несения пат­рульно-постовой службы ежедневно выделялось в среднем 5 500 военнослужащих. При этом выполнено около пяти тысяч задач патрульно-постовой службы, задержано и доставлено в органы внутренних дел свыше 20 тысяч правонарушителей, из них более тысячи с признаками преступления. Взыскано в доход государства штрафов на сумму свыше 59 млн тенге. Изъято 135 единиц холодного и огнестрельного оружия, произведено более 120 фактов изъятия наркотических веществ с общим весом свыше 2,5 кг.

За прошедший год войска приняли участие в проведении около тысячи общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. Особо отмечу, что в 2023 году личный состав впервые приступил к службе по охране общественного порядка и безопасности граждан в городах Конаеве и Туркестане.

В настоящее время караулами Национальной гвардии обеспечивается охрана 40 учреждений уголовно-исполнительной системы МВД и производственного объекта, конвоирование осуж­денных и лиц, содержащихся под стражей по 11 железнодорожным и 23 автодорожным маршрутам. Обеспечиваются заседания судов в Астане, Шымкенте, военного суда, 7 специализированных межрайонных судов, их выездных заседаний в четырех населенных пунктах страны, 5 областных и 5 военных судов, одного специа­лизированного межрайонного военного суда, конвоирование и охрана из четырех следственных изоляторов ДКНБ в судебные учреждения.

При несении боевой службы за прошедший год военнослужащими Национальной гвардии предотвращено два факта побега осужденных из-под охраны, 14 проникновений осужденных во внутреннюю запретную зону, 158 фактов переброса запрещенных предметов через основное ограждение. Через транспортные контрольно-пропускные пункты учреждений УИС предотвращено 20 фактов провоза запрещенных предметов, а также задержано 90 граждан, пытавшихся перебросить запрещенные предметы в учреждения.

Было организовано свыше пяти тысяч караулов по конвоированию, которыми перевезено свыше 69 тыс. осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в том числе обеспечено проведение 2 154 судебных процессов. Личным составом караулов и войсковых нарядов контролеров Нацио­нальной гвардии обнаружено и изъято 1 370 мобильных телефонов, 629 СИМ-карт, 120 тыс. денежных средств, 727 единиц холодного оружия и колюще-режущих предметов, наркотичес­ких веществ общим весом 2,7 кг, 92,8 литра спиртосодержащих жидкостей, 12 единиц боеприпасов, одно травматическое оружие и семь боеприпасов к нему.

Воинскими частями по охране особо важных объектов выполнено 5 830 задач боевой службы по охране 12 стратегических объектов и трех особо важных государственных объектов и пять задач по охране специальных грузов. При этом задержано 845 нарушителей пропускного режима.

Воинскими частями (подразделениями) специального назначения выполнено 5 016 различных служебно-боевых задач, из них –

1 006 задач при проведении совместных действий с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций. Задержано 998 лиц, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений.

Совместно с центральными аппаратами МВД и КНБ РК проведено 12 крупномасштабных специальных операций, в ходе которых пресечена деятельность 10 устойчивых преступных групп (сообществ), задержаны 17 их лидеров и 124 активных участника группировок, в том числе приверженцы нетрадиционных рели­гиозных течений деструктивной направленности. Из незаконного оборота изъято 395 единиц огнестрельного и травматического оружия, 233 единицы холодного оружия, 13 штук взрывных устройств и компонентов к ним, более 13 тыс. боеприпасов, около 9 тонн наркотических средств, из них более 390 кг героина и психотропных веществ.

Отвечая международным стандартам

Сегодня основной костяк командования частей и соединений войск составляют выпускники Академии Национальной гвардии, образованной на заре нашей независимости. Одним из важных событий для войск стало придание в 2022 году Военному институту Национальной гвардии статуса академии. Это позволило поднять престиж учебного заведения и повысить уровень подготовки военных кадров для войск, других силовых структур страны и братской Республики Таджикистан.

Текущее развитие Национальной гвардии и увеличение ее численности определяет необходимость повышения качества подготовленных офицерских кадров. В связи с этим с прошлого года в академии готовят офицеров по программе магис­тратуры.

Актуальными являются поставленные Главой государства задачи на III Всеармейском совещании: чтобы отечественные военные академии и институты отвечали международным стандартам, обладали крепкой материальной базой. Так, благодаря заботе государства на территории учебного заведения в Петропавловске идет активное строительство современного учебного корпуса, казармы и спортивного комплекса, а также проводится капитальный ремонт зданий и сооружений. На эти цели выделено 10,8 млрд тенге, в том числе в 2023 году для продолжения строительства выделено свыше 4,7 млрд тенге.

С 1 января 2023 года заработная плата профессорско-преподавательского состава со статусом гражданских служащих высших военных учебных заведений повышена на 50%, а в 2024–2025-м она будет увеличиваться еще на 30% ежегодно. Кроме того, денежное содержание военнослужащих академии с 1 января 2024 года приравнялось к должностным окладам военнослужащих регио­нального командования.

Благодаря мерам, принимаемым руководством страны, решены вопросы с жильем, повышается денежное содержание военнослужащих. Мы на себе почувствовали весомость и социальную ориентированность политики государства и благодарны за заботу о наших нуждах и запросах.

Руководством МВД и войск особое внимание уделяется вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих, созданию необходимых жилищно-бытовых условий, уюта и здорового морального климата в воинских коллективах. Комплекс воспитательных мероприятий в войсках позволил за отчетный период снизить уголовные правонарушения на 13%.

Оплот духовно-нравственного воспитания

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и воен­нослужащих всегда являлось одной из приоритетных задач Главного командования Нацио­нальной гвардии Респуб­лики Казахстан. «Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова «гражданин». Таким образом, армия должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания», – отмечал Глава государства в своем выступлении на III Всеармейском совещании в Астане в мае прошлого года.

В целях усиления воспитательной и идеологической работы среди призывной и допризывной молодежи в воинских частях организовано военно-патриотическое движение «Жас Бүркіт». Недавно отметили 20-летие этого движения. В регионах плодо­творно работают подшефные 61 военно-патриотического класса и 7 спортивных военно-патрио­тических клубов «Жас Бүркіт».

В ноябре прошлого года министром внутренних дел РК генерал-лейтенантом полиции Ержаном Саденовым было инициировано создание Совета нас­тавников, куда вошли почетные деятели, в разные годы находившиеся на руководящих долж­ностях ведомства и ветераны Национальной гвардии.

Большую военно-патриотичес­кую работу в войсках проводят генералы и офицеры, стоявшие у истоков образования наших войск. Богатый жизненный и служебный опыт наставников – Халық Қаһарманы, генерал-полковника Каирбека Сулейменова, генерал-лейтенанта Булата Джанасаева, генерал-майора полиции Омурзака Болсамбекова, генерал-майора Даулета Салханова, генерал-майора Калиакпара Токушева, генерал-майора Ерсаина Рустемханова, полковников Сабита Ахметова, Айдара Оразбаева и других – всегда востребован. Они охотно делятся своим опытом с молодыми офицерами, вносят весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Их славные дела продолжает нынешнее поколение гвардейцев. Военнослужащие Национальной гвардии ежедневно при несении службы проявляют мужество, бдительность, нередко совер­шают самоотверженные поступки, помогая гражданам в различных ситуациях.

Приведу несколько примеров. В марте прошлого года при пожаре, охватившем торговые точки в центре Кызылорды, бойцы Нацгвардии до прибытия пожарных вошли в помещение и вынесли из огня продуктовые и вещевые товары. Так, благодаря оперативным действиям войскового наряда воинской час­ти 5547 в составе начальника патруля ефрейтора Мухаметали Жаксыбая, патрульных рядовых Гани Косылгана и Дарына Абсадыкулы были спасены товарно-материальные ценности и имущество торговцев на крупную сумму.

23 июня 2023 года военнослужащие столичной бригады на гребном канале в Астане заметили тонущего мальчика, который звал на помощь. Начальник войскового наряда Алибек Ногаев, доложив о случившемся по команде, бросился в воду и спас подростка. Оказалось, что во время тренировки на каноэ сильный ветер перевернул лодку и 12-летний спортсмен стал тонуть.

В июне 2022 года военнослужащий воинской части 5571 старший сержант Жаркынбек Айдарханбеков ночью на выезде из дома услышал громкие крики женщин о помощи. Прибыв на мес­то, он увидел, что неизвестный мужчина ранил ножом двух женщин. Злоумышленник, заметив его, попытался скрыться, однако Жаркынбек догнал его и обезвредил. За этот смелый пос­тупок в канун Дня Республики Указом Главы государства старший сержант Ж. Айдарханбеков был награжден медалью

«Жауынгерлік ерлігі үшін».

Всего за годы существования Национальной гвардии при исполнении воинского долга более 250 военнослужащих награждены государственными наградами, в том числе два человека – высшей государственной наградой страны «Халық Қаһарманы». К сожалению, 27 военнослужащих из них – посмертно...

Мы не забываем и поддержи­ваем семьи погибших воинов. На их примерах воспитываем молодое поколение, в том числе и экранизацией их подвигов.

В ноябре прошлого года в казахстанский прокат вышел художественный фильм Burkit об отряде специального назначения, который снят по заказу Государственного центра поддержки национального кино. Это третья­ кинокартина, основанная на

реальных событиях, рассказы­вающая о подвигах военнослужащих. Ее цель – пропаганда среди молодежи чести и достоинства, отваги и дружбы, любви к Родине и верности присяге.

В целом морально-психологическое состояние военнослужащих Национальной гвардии позволяет выполнять все поставленные служебно-боевые задачи.

Глава государства в своем недавнем интервью газете «Egemen Qazaqstan» отметил: «Мы прис­тупили к построению справедливой и конкурентной экономической системы. Занялись вопросами диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций». В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что гвардейцы поддерживают политический курс страны на построение Справедливого Казахстана и готовы выполнить любой приказ во благо защиты интересов государства.

Пользуясь случаем, поздравляю весь личный состав Нацио­нальной гвардии, ветеранов и членов их семей с Днем Национальной гвардии! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и процветания, а также успехов в ратной службе на благо безопас­ности Республики Казахстан.