Военно-морская база Казахстана принимает новое пополнение: в минувшие выходные первую группу призывников из Атырауской области торжественно встретили на железнодорожном вокзале под звуки военного оркестра, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба Актауского военного гарнизона

Молодым бойцам представили командный состав, рассказали об истории части и условиях службы. Многие из них впервые оказались в армии и с интересом осваивают азы военной жизни.

Курс молодого бойца новобранцы пройдут в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты. В течение месяца они будут обучаться стрельбе, тактике и физической подготовке под руководством опытных инструкторов.

- Я сам изъявил желание пройти армейскую школу, и ни о чем не жалею. Думаю, что в течение года я многому научусь. Хочу стать разведчиком и служить в подразделениях специального назначения. Раньше занимался спортом, любил стрелять в тире, думаю, здесь научимся стрелять из настоящего оружия. Мечтаю стать снайпером, — поделился своими первыми впечатлениями матрос Ерасыл Қыдырбаев, призванный из Атырауской области.

После присяги солдаты продолжат службу на боевых кораблях, в морской пехоте и других ключевых подразделениях ВМС, обеспечивающих безопасность морских рубежей страны.

С каждым годом Военно-морские силы Казахстана становятся всё сильнее, а новые бойцы — часть этой уверенной поступи вперёд.