На завершение медицинского долгостроя направили средства из возвращенных активов

Здравоохранение,Возврат активов,Строительство
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Строительство Центра гематологии стартовало в Усть-Каменогорске в 2017 году, завершить работы планировалось в 2022 году

Фото: акимат ВКО

В Усть-Каменогорске в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева возобновили строительство Центра гематологии и кардиологии. Как сообщили в областном акимате, на завершение всех работ направлено 33,6 млрд тенге из возвращенных государству активов, передает корреспондент Kazpravda.kz

В соответствии с проектом в новом медцентре предусмотрены компьютерный томограф на 256 срезов, две ангиографические системы, МРТ с возможностью снимков в двух проекциях, оснащение операционных, лаборатории генетики и трансфузиологии.

Помимо службы гематологии, лечебное учреждение включает в себя отделения кардиохирургии, трансплантологии, соматических заболеваний, плюс детское отделение. По сути, речь идет о создании многофункционального медицинского комплекса с поликлиникой и стационарами для высокотехнологичной помощи пациентам с тяжелыми патологиями крови и сердечно-сосудистой системы.

Как отметили в акимате, в главном корпусе на 148 койко-мест работы выполнены на 80%. Сейчас на объекте трудятся 120 человек, к маю их количество вырастет до 350–400. Особое внимание уделено подготовке кадров. Всего в центре планируется создать примерно 300 рабочих мест, 28 специалистов уже прошли обучение и повышение квалификации.

Проект находится на личном котроле министра здравоохранения Акмарал Альназаровой. Предполагается, что Центр станет важным объектом здравоохранения не только на востоке страны, но и для всей республики.

Строительство Центра гематологии стартовало в Усть-Каменогорске в 2017 году, завершить работы планировалось в 2022 году. Однако в 2020 году работы были приостановлены, проект направлен на корректировку. В текущем году стало известно о решении профинансировать завершение важной стройки за счет средств, поступающих в специальный госфонд за счет возвращенных активов.

 

#возврат активов #долгострой #гематология #кардиология

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