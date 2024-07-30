На земельного инспектора напали с ножом в Алматы

Предположительно, это был недовольный предприниматель
По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz
Ранее Telegram-канал Kozachkov offside опубликовал видео нападения на государственного земельного инспектора, вынесшего решение о сносе незаконно установленного киоска. Владелец торговой точки в свою очередь вывел инспектора на «мужской разговор».
В Минсельхозе подтвердили, что нападение произошло на госинспектора департамента по управлению земельными ресурсами.
По данным полиции, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
«По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются», – рассказали в ДП Алматы.