На земельного инспектора напали с ножом в Алматы

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предположительно, это был недовольный предприниматель

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее Telegram-канал Kozachkov offside опубликовал видео нападения на государственного земельного инспектора, вынесшего решение о сносе незаконно установленного киоска. Владелец торговой точки в свою очередь вывел инспектора на «мужской разговор». 

В Минсельхозе подтвердили, что нападение произошло на госинспектора департамента по управлению земельными ресурсами.

По данным полиции, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

«По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются», –  рассказали в ДП Алматы. 

#нападение #нож #инспектор

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