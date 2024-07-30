На земельного инспектора напали с ножом в Алматы

Предположительно, это был недовольный предприниматель

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее Telegram-канал Kozachkov offside опубликовал видео нападения на государственного земельного инспектора, вынесшего решение о сносе незаконно установленного киоска. Владелец торговой точки в свою очередь вывел инспектора на «мужской разговор».

В Минсельхозе подтвердили, что нападение произошло на госинспектора департамента по управлению земельными ресурсами.

По данным полиции, подозреваемый задержан и водворен в ИВС.