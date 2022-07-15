Свежий выпуск
На злобу дня
Николай Иванов

Вопросы развития АПК, курортного потенциала регионов, строительства жилья и социальных объектов обсуждали на встречах с населением депутаты Мажилиса Парламента РК.

О мерах поддержки, оказываемой сегодня государством агропромышленному комплексу, а также о перс­пективах развития отечественных сельхозтоваропроизводителей шла речь на встрече депутатов Мажилиса с фермерами Костанайской области.

Депутаты Мажилиса Альберт Рау и Самат Акишев встретились с коллективом животноводческого комплекса «Ленинское» в селе Увальное района имени Беимбета Майлина. В разговоре с животноводами депутаты отметили важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.

На строительных площадках многоэтажных жилых домов в Актобе побывали Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов. Мажилисмены обсудили со строителями текущие вопросы строительства, в том числе связанные с освоением выделенных средств. Ознакомившись с ходом строительных работ, депутаты отметили, что на темпы строительства влияет удорожание строительных материалов. В связи с чем, отметил Амангалий Бердалин, возникает необходимость ежегодного увеличения коэффициента затрат. Одним из способов обеспечения населения доступным жильем, по мнению депутата, должно стать использование в строительстве местных строительных материалов.

Депутаты Данияр Алимбаев и Алия Абсеметова с рабочей поездкой побывали в Алакольском районе области Жетысу. В беседах с представителями сферы предпринимательства и туризма депутаты обсудили перспективы развития курортного потенциала прибрежной зоны озера Алаколь. Депутатам продемонстрировали работы, проводимые по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарала в рамках «дорожной карты».

Депутат Дюсенбай Турганов взял на контроль проблемы жителей Атырау. В общественной приемной городского филиала партии мажилисмен провел прием граждан по личным вопросам. Проблемы, с которыми обратились горожане к депутату, касались самых разных сфер жизни. В основном это вопросы правового и социального характера, защиты и поддержки предпринимательства, земельных отношений и жилищного обеспечения.

Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген и Гульдара Нурымова в ходе своей поездки в Жамбылскую область ознакомились с ходом строи­тельства социальных объектов, получивших господдержку, а также ответили на вопросы избирателей. В поселке Каракемер мажилисмены проинспектировали строительство медпункта, который возводится в рамках «дорожной карты» по реализации предвыборной программы партии «AMANAT» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Проблемы жителей населенного пункта Акжар города Шымкента выслушал депутат Мажилиса Гани Ташкараев. Среди нерешенных проблем, о которых говорили акжарцы, – воп­росы строительства новой школы, мусороперерабатывающего завода, необходимость проведения ремонта улиц и ирригационных систем. Горожане сообщили, что в единственной школе, которая имеется в населенном пункте, обучение ведется в три смены. Причина этого – рост населения, в том числе за счет миграции граждан. Выслушав пожелания земляков, депутат Гани Ташкараев отметил, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии «AMANAT». И решение этого вопроса будет на контроле депутата и местных исполнительных органов, которые в ближайшее время планируют выделить земли под строительство нового учебного заведения.

В целях мониторинга проектов, реа­лизуемых в Северо-Казахстанской области в рамках «дорожных карт» по исполнению предвыборных программ партии «AMANAT», депутаты Мажилиса Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода побывали на кирпичном заводе, где ознакомились с работой предприятия, встретились с руководством и рабочими, обсудили проблемные вопросы и перспективы компании.

Находящиеся в Карагандинской области депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова и Юрий Жулин встретились с работниками шахты имени Тусупа Кузембаева. На встрече обсуждались вопросы снижения пенсионного возраста шахтеров, повышения зарплат, обеспечения безопасности труда, а также обновления производственного оборудования. Депутаты считают, что шахтеры и металлурги, работающие в тяжелых условиях и на вредных объектах, должны иметь право выхода на пенсию по возрасту, который был регламентирован ранее, то есть не позднее 50 лет.

Популярное

Все
Топтыгин пришел
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Эхо дикого поля
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Жуткое убийство из прошлого
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Собака-улыбака
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Человек чести
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Мой дом – неприступная крепость
Быть в центре изменений
К Олимпиаде надо быть готовым
На злобу дня
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Свежий выпуск
Истоки национального духа
Свежий выпуск
Сотрудничество в делах молодежи
Свежий выпуск
План преображения
Свежий выпуск
К Олимпиаде надо быть готовым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]