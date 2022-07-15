На злобу дня

Вопросы развития АПК, курортного потенциала регионов, строительства жилья и социальных объектов обсуждали на встречах с населением депутаты Мажилиса Парламента РК.

О мерах поддержки, оказываемой сегодня государством агропромышленному комплексу, а также о перс­пективах развития отечественных сельхозтоваропроизводителей шла речь на встрече депутатов Мажилиса с фермерами Костанайской области.

Депутаты Мажилиса Альберт Рау и Самат Акишев встретились с коллективом животноводческого комплекса «Ленинское» в селе Увальное района имени Беимбета Майлина. В разговоре с животноводами депутаты отметили важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.

На строительных площадках многоэтажных жилых домов в Актобе побывали Сергей Симонов, Амангалий Бердалин и Галымжан Елеуов. Мажилисмены обсудили со строителями текущие вопросы строительства, в том числе связанные с освоением выделенных средств. Ознакомившись с ходом строительных работ, депутаты отметили, что на темпы строительства влияет удорожание строительных материалов. В связи с чем, отметил Амангалий Бердалин, возникает необходимость ежегодного увеличения коэффициента затрат. Одним из способов обеспечения населения доступным жильем, по мнению депутата, должно стать использование в строительстве местных строительных материалов.

Депутаты Данияр Алимбаев и Алия Абсеметова с рабочей поездкой побывали в Алакольском районе области Жетысу. В беседах с представителями сферы предпринимательства и туризма депутаты обсудили перспективы развития курортного потенциала прибрежной зоны озера Алаколь. Депутатам продемонстрировали работы, проводимые по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарала в рамках «дорожной карты».

Депутат Дюсенбай Турганов взял на контроль проблемы жителей Атырау. В общественной приемной городского филиала партии мажилисмен провел прием граждан по личным вопросам. Проблемы, с которыми обратились горожане к депутату, касались самых разных сфер жизни. В основном это вопросы правового и социального характера, защиты и поддержки предпринимательства, земельных отношений и жилищного обеспечения.

Депутаты Мажилиса Мейрамбек Толепберген и Гульдара Нурымова в ходе своей поездки в Жамбылскую область ознакомились с ходом строи­тельства социальных объектов, получивших господдержку, а также ответили на вопросы избирателей. В поселке Каракемер мажилисмены проинспектировали строительство медпункта, который возводится в рамках «дорожной карты» по реализации предвыборной программы партии «AMANAT» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Проблемы жителей населенного пункта Акжар города Шымкента выслушал депутат Мажилиса Гани Ташкараев. Среди нерешенных проблем, о которых говорили акжарцы, – воп­росы строительства новой школы, мусороперерабатывающего завода, необходимость проведения ремонта улиц и ирригационных систем. Горожане сообщили, что в единственной школе, которая имеется в населенном пункте, обучение ведется в три смены. Причина этого – рост населения, в том числе за счет миграции граждан. Выслушав пожелания земляков, депутат Гани Ташкараев отметил, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии «AMANAT». И решение этого вопроса будет на контроле депутата и местных исполнительных органов, которые в ближайшее время планируют выделить земли под строительство нового учебного заведения.

В целях мониторинга проектов, реа­лизуемых в Северо-Казахстанской области в рамках «дорожных карт» по исполнению предвыборных программ партии «AMANAT», депутаты Мажилиса Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода побывали на кирпичном заводе, где ознакомились с работой предприятия, встретились с руководством и рабочими, обсудили проблемные вопросы и перспективы компании.

Находящиеся в Карагандинской области депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова и Юрий Жулин встретились с работниками шахты имени Тусупа Кузембаева. На встрече обсуждались вопросы снижения пенсионного возраста шахтеров, повышения зарплат, обеспечения безопасности труда, а также обновления производственного оборудования. Депутаты считают, что шахтеры и металлурги, работающие в тяжелых условиях и на вредных объектах, должны иметь право выхода на пенсию по возрасту, который был регламентирован ранее, то есть не позднее 50 лет.