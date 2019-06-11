На знакомых трассах

Казахстанские участники в этих испытаниях уже не раз проявляли себя с самой лучшей стороны. Нынешний генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров, например, в разные годы становился в регионе Дофине победителем и бронзовым медалистом, на третьем месте в генеральной классификации также финишировали Андрей Тетерюк и Андрей Кашечкин. На первом этапе нынешней гонки (142 км) победу одержал норвежец Эдвал Буассон Хаген, выступающий за Team Dimension Data, а Алексей Луценко с тем же временем (3 часа 24 мин. 33 сек.) занял 8-е место. Вчера участники соревновались на 2-м этапе протяженностью 180 км.