Наблюдатели, день голосования, санитарные нормы

В заседании приняли участие представители министерств иностранных дел, здравоохранения, а также Миссии наблюдателей из Содружества Независимых Государств (СНГ), представители СМИ. В режиме видеоконференцсвязи участвовали председатели и члены территориальных комиссий референдума областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента.

Первый вопрос повестки дня был посвящен итогам аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров отметил, что в ходе организации и проведения кампании по референдуму Центральная комиссия референдума традиционно тесно взаи­модействует с наблюдателями иностранных государств и международных организаций.

О том, сколько зарубежных наблюдателей аккредитовались на референдум 6 октября 2024 года, доложил секретарь ЦКР Мухтар Ерман. Он напомнил, что аккредитация завершилась в 18.00 часов 30 сентября 2024 года по времени Астаны.

В наблюдении на республиканском референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане примут участие 177 наблюдателей, которые представляют 30 иностранных государств и четыре международные организации, – Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По приглашению ЦКР РК в наблюдении при проведении референдума примут участие представители центральных избирательных органов 14 государств, в том числе председатели центральных избирательных органов Азербайджана, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании заместитель министра иностранных дел Роман Василенко сообщил, что МИД аккредитованы 200 иностранных журналистов из 37 стран, которые также будут наблюдать и освещать проведение рес­публиканского референдума.

Переходя ко второму вопросу заседания – подготовка непосредственно ко дню голосования, – глава ЦКР обратил внимание на то, что в соответствии с нормами Конституционного закона о референдуме участковые комиссии референдума уведомляли граждан о дате, времени, месте и порядке голосования не позднее чем за 10 дней до дня голосования, то есть до 26 сентября текущего года.

В текущей кампании комиссии сосредоточились на личном приглашении на референдум граждан, имеющих право голосовать. Единая форма приглашений была разработана ЦКР совместно с территориальными комиссиями референдума.

О ходе подготовки к дню голосования, а также о принятых мерах по информированию граждан и об установлении иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках доложили председатели территориальных комиссий референдума.

Как подчеркнул Нурлан Абдиров, Центральная комиссия референдума уделяет большое внимание информированию граждан о ходе подготовки референдума.

В целях обеспечения права граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении предстоящего референдума ЦКР разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов (видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы). Предусмотрено также дополнительное оповещение граждан посредством SMS-рассылок и PUSH-уведомлений в мобильных банковских приложениях. Эта работа будет продолжена до дня голосования.

Глава ЦКР также акцентировал внимание на законодательных аспектах проведения опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом, которые должны производиться в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом о выборах.

Он напомнил, что, согласно законодательству о референдуме и выборах, опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом, в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Третий вопрос повестки дня был посвящен теме обеспечения санитарно-профилактических мер в день голосования. На эту тему выступила главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в семь раз. В сентябре текущего года в республике зарегистрировано 544 тыс. случаев ОРВИ, что на 27% ниже уровня заболеваемости в сентябре прошлого года.

Учитывая наступление эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении республиканского референдума рекомендовано регулирование потока участников референдума, чтобы не допускать их скопления, обеспечение бесперебойного функционирования системы вентиляции и кондиционирования воздуха, регулярное проветривание помещений для голосования, а также проведение влажной уборки с применением специальных моющих средств.