Наблюдение пристальное и беспристрастное

На брифинге в Алматы лидеры общественного движения независимых наблюдателей Baqyla рассказали о первых итогах работы своих представителей на избирательных участках в процессе выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Политолог Эдуард Полетаев напомнил, что вновь созданный общественный институт заявил о себе еще на прошлых – президентских – выборах. Создавался он как инструмент повышения качества выборного процесса: гражданам предоставлялась дополнительная возможность контролировать электоральные процедуры и ход самих выборов, обеспечивая тем самым их прозрачность и законность.

Важно подчеркнуть независимый статус Baqyla. Его представители не выступают от лица партийных, гражданских и любых других организаций, что обеспечивает большую их объективность и непредвзятость.

Для участия в мартовских выборах движение Baqyla подготовило около 5 тыс. наблюдателей, они работали в 25 городах страны на почти 3 тыс. избирательных участков, а это примерно 30% от всех участков, созданных на территории страны.

– Я бы хотел отметить энтузиазм наших волонтеров, – подчеркнул Эдуард Полетаев. – Эта работа не оплачивалась, а просидеть целый день на избирательном участке не так-то просто. Тем не менее молодежь проявила активность, за что хочу всех поблагодарить.

Спикер особо подчеркнул и такой факт: большинство наблюдателей, а, например, на участках в Алматы их присутствовало от восьми до 12 человек, были молодыми людьми. Baqyla представляли в основном студенты вузов – будущие юристы, политологи, педагоги.

По оценке политолога, это очень хороший показатель граж­данской активности казахстанцев. Люди небезразличны к тому, что будет происходить в Новом Казахстане.

Говоря о зафиксированных наблюдателями нарушениях, спикер предупредил, что выводы пока предварительные.

– Можно говорить только о том, что определенного рода нарушения обнаружены, и информация о них продолжает поступать, – отметил политолог. – По некоторым из нарушений наши наблюдатели предоставили видеофиксацию, есть материалы, опубликованные в социальных сетях. По каждому из таких инцидентов будут работать юрис­ты.

Основываясь на информации, которую уже успели проанализировать, наблюдатели Baqyla заявляют, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не обнаружено. Среди зафиксированных инцидентов был случай недопуска наблюдателей к подсчету избирательных бюллетеней. Возникали и разного рода технические проблемы: так, на одном из участков неожиданно пропало электричество. Где-то процедуру нарушали конфликты с агрессивными избирателями, которых приходилось выводить за пределы избирательных участков.

Отмечен и такой момент. Негативную реакцию в ходе голосования выказывали некоторые кандидаты-одномандатники либо их доверенные лица, возбуждая тем самым реакцию в соцсетях. Независимые наблюдатели старались дистанцироваться от каких-то обвинений и обращать внимание только на реальные факты.

На брифинге журналисты попросили дать общую оценку состоявшимся выборам. Как экс­перт в политических вопросах Эдуард Полетаев обратил внимание на следующие основные моменты. Во-первых, с его точки зрения, есть все основания считать выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней состоявшимися. Во-вторых, даже если явка избирателей на эти выборы не оправдала прогнозы, то активность наблюдателей превзошла ожидания.

– Надо признать, эти выборы были достаточно сложными не только для наблюдателей, но и для избирательных комиссий, – отметил спикер. – Все-таки от четырех до пяти бюллетеней, часть которых была достаточно объемной, стали проблемой для некоторых избирателей – они путались, затруднялись с техническим исполнением своего граж­данского долга. Это тоже могло вести к некоторым нарушениям в процедуре голосования.

Преподнесли прошедшие выборы и несколько, по выражению Эдуарда Полетаева, «политических сюрпризов». Это касается, в частности, нового расклада сил между парламентскими партиями и вновь появившихся игроков на политической арене. Проанализировал специалист и цифры явки избирателей.

– По предварительным данным, все 17 областей Казахстана показали явку более 50%, в городах республиканского значения она ниже: Шымкент – 45%, Астана – 42% и около 26% в Алматы, – отметил он. – Плохо ли это? Признаюсь, даже многие наши политологи ошиблись, прогнозируя явку на уровне 60%. Самым невысоким этот показатель был на прошлых парламентских выборах в январе 2021 года – 63,3%, теперь он еще опустился. Но в этой ситуации я не вижу ничего катастрофического. Потому что явка на выборы в городах у нас традиционно низкая, а выборы в депутаты всегда «проигрывают» президентским выборам.

В целом же этот результат можно отнести к болезням роста, когда общество осторожно примеряет на себя новые, незнакомые демократические правила игры. И ситуация с городами респуб­ликанского значения – лучшее тому подтверждение: они всегда были политизированными, и население большое внимание уделяло анализу и обсуждению политических процессов.

– Но все-таки хочу еще раз обратить внимание на рост политической культуры, который проя­вился на примере активнос­ти наблюдателей на нынешних выборах, таким образом обеспечивалась их честность и прозрачность, – заключил Эдуард Полетаев. – Наше движение сопровождает вторые выборы, и организационные трудности, можно сказать, преодолены. А это очень хороший задел на будущие избирательные кампании.